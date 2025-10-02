English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ravana Pooja: మనదేశంలో రాముడినే కాదు.. రావణుడిని పూజించే దేవాలయాలు ఉన్నాయని తెలుసా?

 Ravana Pooja: భారతదేశంలో సాధారణంగా రాముడు, సీతా, లక్ష్మణులను పూజిస్తుంటారు. కానీ కొన్నిసార్లు ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు కూడా చూస్తుంటాం. కొన్ని రాముడినే కాదు.. రావణుడిని కూడా ప్రత్యేక దేవాలయాలు ఉన్నాయి. ఎక్కడున్నాయో చూద్దాం.  
 Ravana Pooja: కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు రాష్ట్రాలలో కొన్ని ప్రసిద్ధ దేవాలయాలు రావణుడిని శక్తి, విజ్ఞానం, వైద్య సంపత్తికి ప్రతీకగా పూజిస్తున్నాయి. ఈ దేవాలయాల్లో రావణుడిని విజ్ఞానం, శక్తి కోసం ఆరాధిస్తారు. కొన్ని సందర్భాల్లో, రాముడి పక్కనే రావణుడి విగ్రహం ఉంచి, మంచి–చెడు, శక్తి–ప్రతిఘటన భేదాలను గుర్తు చేస్తూ భక్తులను ఆధ్యాత్మికంగా ఉత్తేజపరుస్తారు.

రావణుడిని పూజించడం అసలు ఆధ్యాత్మిక భావనతో, మోరల్ కధలతో పాటు విభిన్న దృష్టికోణంలో రామాయణాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మార్గం అవుతుంది. ఇది మన సాంప్రదాయకథల్లోని శక్తి, జ్ఞానాన్ని పునరుద్ధరిస్తుంది.  కేవలం రాముడిని పూజించడమే కాదు.. కొన్ని ప్రాంతాల్లో రావణుడి పూజ కూడా భక్తులను ఆధ్యాత్మికంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని కాన్పూర్‌లో దశనన్ రావణ ఆలయం అనే ఆలయం కూడా ఉంది. మీరు ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించాలనుకుంటే.. దసరా రోజున మాత్రమే తెరిచి ఉంటుంది.

కర్ణాటకలోని కోలార్ జిల్లాలో రావణుడికి అంకితం చేసిన ఆలయం ఉందని మీకు తెలుసా? రావణుడు కైలాస పర్వతం నుండి ఇక్కడ ప్రతిష్టించిన నాలుగు శివలింగాలను తీసుకువచ్చాడని నమ్ముతారు.

 మధ్యప్రదేశ్‌లోని మంద్‌సౌర్‌లో కూడా ఒక రావణ ఆలయం ఉంది. ఖాన్‌పురా ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ ఆలయంలో ప్రజలు రావణుడని నమ్మడమే కాకుండా పూజించే పెద్ద విగ్రహం ఉంది.

కర్ణాటకలోని మండ్యలో రావణుడిని పూజించే ఆలయాన్ని కైలాసపుర మహాలింగేశ్వర ఆలయం అని పిలుస్తారు. శివుడికి అంకితం చేసిన ఈ ఆలయంలో రావణుడు దేవతల నుండి పొందిన మర్మమైన శివలింగం ఉందని నమ్ముతారు

