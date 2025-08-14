English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Leander Paes Father: తీవ్ర విషాదం.. టెన్నిస్ ప్లేయర్ లియాండర్ పేస్ తండ్రి వేస్ పేస్ కన్నుమూత

Vece Paes Passed Away: భారత టెన్నిస్ స్టార్ లియాండర్ పేస్ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఆయన తండ్రి, మాజీ హాకీ ఆటగాడు డాక్టర్ వేస్ పేస్.. 80 ఏళ్ల వయసులో ఆగస్ట్ 14న ఈ లోకాన్ని విడిచారు. కొంతకాలంగా వృద్ధాప్య సమస్యలు, పార్కిన్సన్స్ వ్యాధితో ఆయన బాధపడుతున్నారు.  
భారత టెన్నిస్ స్టార్ లియాండర్ పేస్ కుటుంబంలో విషాదం నెలకొంది. ఆయన తండ్రి, మాజీ హాకీ ఆటగాడు డాక్టర్ వేస్ పేస్.. 80 ఏళ్ల వయసులో ఈ లోకాన్ని విడిచారు. కొంతకాలంగా వృద్ధాప్య సమస్యలు, పార్కిన్సన్స్ వ్యాధితో బాధపడుతున్న ఆయన్ను.. ఆగస్ట్ 12న కోల్‌కతాలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో ఆగస్ట్ 14న వేస్ పేస్ మరణించారు.   

1945లో గోవాలో జన్మించిన వెస్ పేస్ 1972 మ్యూనిచ్ ఒలింపిక్స్‌లో కాంస్య పతకం సాధించిన భారత హాకీ జట్టులో సభ్యుడు. మిడ్‌ఫీల్డర్‌గా ఆడిన ఆయన ప్రశాంతంగా, వ్యూహాత్మకంగా ఆడి జట్టు విజయాలకు దోహదపడ్డారు.   

1971లో హాకీ ప్రపంచ కప్‌లో భారత్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. క్రీడలతో పాటు వైద్యం చదివి డాక్టర్‌గా సేవలందించారు. హాకీ నుంచి రిటైర్ అయిన తర్వాత వెస్ పేస్ వైద్య రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. భారత క్రీడాకారులకు గాయాలు, పునరావాసంలో సహాయపడి వారి విజయాలకు తోడ్పడ్డారు.   

అంతర్జాతీయ పోటీలలో భారత క్రీడా జట్లకు వైద్యుడిగా విశేష సేవలు అందించారు. వేస్ పేస్ భార్య జెన్నిఫర్ కూడా క్రీడాకారిణి. భారత మహిళల బాస్కెట్ బాల్ జట్టుకు ఆమె కెప్టెన్ గా వ్యవహరించారు. 1972 ఒలింపిక్స్ లో జెన్నిఫర్ భారత్ కు ప్రాతినిధ్యం వహించారు.   

ఒలింపిక్ పతక విజేతగా, డాక్టర్‌గా, లియాండర్ పేస్ తండ్రిగా వెస్ పేస్ గొప్ప గుర్తింపు పొందారు. ఆయన మరణంపై క్రీడలు, రాజకీయ, సినీ రంగాల నుంచి పలువురు సంతాపం తెలిపారు.

