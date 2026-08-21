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తెలంగాణ ఇంటర్ విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఇకపై 25 సెక్యూరిటీ ఫీచర్లతో కొత్త సర్టిఫికెట్లు!

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 21, 2026, 07:23 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 07:23 AM IST

తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు ఒక భారీ శుభవార్త. ఇకపై సాధారణ సర్టిఫికెట్ల మాదిరిగా కాకుండా, మొత్తం 25 సెక్యూరిటీ ఫీచర్లతో కూడిన హై-సెక్యూరిటీ ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లను జారీ చేయాలని అధికారులు సిద్ధమయ్యాయి. నకిలీ సర్టిఫికెట్లకు తావు లేకుండా ఈ కొత్త ఫీచర్లు రానున్నాయి, వాటి పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
 

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ఇంటర్ సర్టిఫికెట్లు

తెలంగాణ విద్యార్థులకు ఇది ఒక గొప్ప గుడ్ న్యూస్. ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసుకున్న వారికి ఇకపై మామూలు సర్టిఫికెట్లు కాకుండా, హైటెక్నాలజీతో కూడిన ఫీచర్‌లతో సర్టిఫికెట్లు అందుతాయి. వీటిపై 25 రకాల భద్రతా ఫీచర్లను పొందుపరచనున్నారు.  

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తెలంగాణ ఇంటర్ సర్టిఫికెట్లు

దీంతో సర్టిఫికెట్లు నీటిలో తడిసినా పాడవకుండా, నాన్-టీయరబుల్ (non-tearable), డబుల్ స్ట్రాంగ్ ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. అంతేకాకుండా, వీటిపై రెండు కలర్ ఫోటోలు, UV లైట్‌లో కనిపించే సెక్యూరిటీ గుర్తులు కూడా ఉంటాయి.   

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టీఎస్ ఇంటర్ కొత్త మార్కుల మేమో

మొత్తం నాలుగు లక్షల మంది విద్యార్థులకు సంబంధించిన సర్టిఫికెట్లను కాలేజీల వారీగా ప్యాక్ చేసి, అధికారులు జిల్లాలకు పంపించారు. ఒక విద్యార్థికి ఇచ్చే మార్కుల మెమోపై ఇంటర్ బోర్డు ఇలా కీలక నిర్ణయం తీసుకోవడం అభినందనీయం.   

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తెలంగాణ ఇంటర్ లేటెస్ట్ న్యూస్

చెరగని, తడవని, చిరగని నాన్-టీయరబుల్ మెటీరియల్‌తో ఈ సర్టిఫికెట్లను తయారు చేస్తున్నారు. సాధారణ కాగితంలా కాకుండా, సింథటిక్ మెటీరియల్‌తో వీటిని తయారు చేయడం వల్ల విద్యార్థులు ప్రత్యేకంగా లామినేషన్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు.   

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ఇంటర్ సర్టిఫికెట్

ఈ ఏడాది నుంచి ఆగస్టులో విద్యార్థులకు అందజేయడానికి ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికెట్ అనేది ప్రతి విద్యార్థికి చాలా కీలకమైనది. సాధారణంగా సర్టిఫికెట్లను లామినేషన్ చేసి భద్రపరుచుకుంటూ ఉంటాం. కానీ, ఈ కొత్త హై-సెక్యూరిటీ ఫీచర్ల వల్ల లామినేషన్ అవసరం లేకుండానే ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటాయి.

TAGS:
ts inter high security marks memo
telangana inter certificates 25 security features
ts bie new marks memo 2026

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