TGPSC Jobs: డిగ్రీ పాసైతే చాలు.. రూ.1,24,150 జీతంతో తెలంగాణ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్‌లో ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్

TGPSC Assistant Scientist Recruitment 2026: డిగ్రీ పూర్తి చేసిన ఇంట్లోనే ఉంటున్న తెలంగాణ నిరుద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్. భారీ వేతనంతో కూడిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించవచ్చు. దీనికి సంబంధించి తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (TGPSC) తాజాగా నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలంగాణ కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (TSPCB)లో ఖాళీగా ఉన్న అసిస్టెంట్ సైంటిస్ట్ (అనలిస్ట్ గ్రేడ్-2) ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనుంది.
 
నిరుద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త. కేవలం డిగ్రీ అర్హతతోనే లక్షకు పైగా జీతంతో మంచి గవర్నమెంట్ జాబ్‌కి సంబంధించి.. టీజీపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా TGPSCలో ఖాళీగా ఉన్న అసిస్టెంట్ సైంటిస్ట్ (అనలిస్ట్ గ్రేడ్-2) పోస్టులకు అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతోంది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 20 అసిస్టెంట్ సైంటిస్ట్ పోస్టులను రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన భర్తీ చేయనుంది.   

డిగ్రీ ఉత్తీర్ణత సాధించిన అభ్యర్థులు ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటికే ఏప్రిల్ 27 నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభం కాగా.. అర్హత కలిగిన వారు ఆన్‌లైన్ విధానంలో మే 25వ తేదీ లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.  

ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు సంబంధిత విభాగాల్లో  కెమిస్ట్రీ ఒక సబ్జెక్టుగా ఉండి డిగ్రీ ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. అలాగే అభ్యర్థుల వయోపరిమితి జూలై 1, 2026 నాటికి 18 నుంచి 34 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్లు, దివ్యాంగులకు 10 ఏళ్ల వరకు వయో సడలింపు ఉంటుంది.  

ఇక దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులకు రాత పరీక్ష నిర్వహించి, అందులో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా తుది ఎంపిక ఉంటుంది. ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ. 45,960 నుండి రూ. 1,24,150 వరకు వేతనం చెల్లిస్తారు.  

టీజీపీఎస్సీ జారీ చేసే నోటిఫికేషన్లకు దరఖాస్తు చేయాలంటే అభ్యర్థులు ఖచ్చితంగా వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ (OTR) అప్‌డేట్ చేసుకోవాలని బోర్డు స్పష్టం చేసింది. చాలా మంది అభ్యర్థులు ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో అప్‌డేట్ చేసుకోలేదని తెలుస్తోంది. భవిష్యత్తులో విడుదలయ్యే కొత్త ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేయాలన్నా OTR అప్‌డేట్ తప్పనిసరి.  

