  • Karthika Pournami 2025: కార్తీక పౌర్ణమి వేళ.. అరుణాచలం భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. టీజీఎస్ఆర్టీసీ సంచలన నిర్ణయం..

Karthika Pournami 2025: కార్తీక పౌర్ణమి వేళ.. అరుణాచలం భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. టీజీఎస్ఆర్టీసీ సంచలన నిర్ణయం..

Tgsrtc special busses to Arunachalam: కార్తీక పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా పలు చోట్ల నుంచి ప్రత్యేకంగా బస్సుల్ని నడ్పిస్తున్నట్లు టీజీఎస్ఆర్టీసీ తెలిపింది.ఈ క్రమంలో ప్రత్యేకంగా కౌంటర్ లు సైతం ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
 
దేశమంతట ఎక్కడ చూసిన కూడా కార్తీక మాసం పండగ శోభ కన్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా కార్తీక మాసంలో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న శివ, కేశవ ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతుంటాయి.ఈ నేపథ్యంలో తమిళనాడులోని అరుణాచలంకు వెళ్లేందుకు చాలా మంది భక్తులు ఆసక్తి చూపిస్తారు.

ముఖ్యంగా పౌర్ణమి నేపథ్యంలోఅరుణాచలంలో గిరి ప్రదక్షణను ఎంతో  పుణ్యప్రదమైందని భావిస్తారు. అందులో భాగంగా తెలంగాణ ఆర్టీసీ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. మనం ఈసారి నవంబర్ 5వ తేదీన కార్తీక పౌర్ణమిని జరుపుకోబోతున్నాం.

ఈ క్రమంలో అరుణాచలంకు భక్తులు భారీగా తరలి వెళ్తారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం  హైదరాబాద్ లో సోమవారంనుంచి ప్రత్యేకంగా బస్సుల్ని నడిపిస్తున్నట్లు టీజీఎస్ఆర్టీసీ ప్రకటించింది.  

హైదరాబాద్‌లోని దిల్‌షుఖ్‌నగర్, ఎల్‌బీ నగర్, వనస్థలి పురం నుంచి అరుణాచలానికి ప్రత్యేక బస్సులు నడుపుతున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. దీని కోసం ప్రత్యేక టికెట్ కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపింది. 

ఆన్ లైన్ బుకింగ్ సౌకర్యం సైతం అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చామని తెలిపారు. ప్రతి ఏడాది లక్షలాది మంది భక్తులు అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షణకు వెళ్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రయాణికుల రద్దీ పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఈ విధంగా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొవాలని ఆర్టీసీ అధికారులు ఒక ప్రకటనలో కోరారు. మరోవైపు కార్తీక పౌర్ణమి వేళ ప్రతి ఏటా చాలా మంది గిరి ప్రదక్షణ కోసం వెళ్తారు. అరుణాచంలో గిరి ప్రదక్షణ చేస్తే జీవితంలోని అన్నిసమస్యలుదూరమౌతాయని, శివయ్య సంపూర్ణ అనుగ్రహం ఉంటుందని భక్తులు ప్రగాఢంగా నమ్ముతారు.  

