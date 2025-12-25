English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • TGSRTC Jobs: TGSRTCలో కొలువుల జాతర.. 198 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల..!

TGSRTC Jobs: TGSRTCలో కొలువుల జాతర.. 198 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల..!

TGSRTC Notification 2025: తెలంగాణలోని నిరుద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త . తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయి పోలీసు నియామక బోర్డు (TSLPRB) గురువారం ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలంగాణ రోడ్డు రవాణా సంస్థ (TGSRTC)లో 198 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది.
TGSRTC విడుదల చేసిన పోస్టులలో 84 ట్రాఫిక్ సూపర్ వైజర్స్ ట్రైనీలు (TST), 114 మెకానిక్ సూపర్ వైజర్స్ ట్రైనీ (MST) పోస్టులకు దరఖాస్తులను ఆహ్వానించారు. ఈ నెల 30 నుంచి జనవరి 20వ తేదీ వరకు దరఖాస్తులను స్వీకరించనున్నారు.

TST, MST పోస్టులకు నెలవారీ వేతనం రూ.27,080 నుంచి రూ.81,400 వరకు ఉండేలా నిర్ణయించినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.

అర్హత కలిగిన, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు TSLPRB అధికారిక వెబ్ సైట్ www.tgprb.inలో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చునని అధికారులు సూచించారు.

డిసెంబర్ 30వ తేదీన ఉదయం 8 గంటల నుంచి జనవరి 20వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు వెబ్ సైట్ లో దరఖాస్తుల స్వీకరణకు అవకాశం ఉంటుంది.  

అర్హత ప్రమాణాలు, ఆన్‌లైన్ అప్లికేషన్ విధానం, ఎంపిక ప్రక్రియ, అభ్యర్థులకు ఇచ్చిన సూచనలతో సహా పూర్తి వివరాలు నోటిఫికేషన్ రూపంలో టీఎస్ఎల్‌ఆర్బీ వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంచినట్లుగా పేర్కొన్నారు.  

