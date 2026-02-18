English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
TGSRTC: సమ్మర్ వేళ టీజీఎస్ఆర్టీసీ భారీ శుభవార్త.. ఏసీ బస్సుల్లో భారీగా చార్జీలు తగ్గింపు.. డిటెయిల్స్..

Tgsrtc good news to hyderabad bus passengers: సూర్యుడు అప్పుడు మండిపోతున్నాడు. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పలు చోట్ల మధ్యాహత్నం 34 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి.ఈ క్రమంలో టీజీఎస్ఆర్టీసీ హైదరాబాద్ బస్సు ప్రయాణికులు శుభవార్త చెప్పింది.
 
 తెలంగాణలో మరోసారి భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. ఇంకా కనీసం మార్చి కూడా రాకముందే ఉక్కపోతతో ఠారెత్తిస్తున్నాడు.ఇప్పటికే పలు చోట్ల పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 34 డిగ్రీల వరకు , రాత్రిపూట 19 నుంచి 22 వరకు టెంపరెచర్ ఉంటుంది. దీంతో ప్రజలు ఉక్కపోతతో అల్లాడిపోతున్నారు. 

ఇక సమ్మర్ లో విద్యార్థులు, జాబ్ లు , బిజినెస్ లు చేసుకునే వారు తప్పకుండా బైటకు వెళ్లాల్సిన సిట్యువేషన్ ఉంటుంది. చాలా మంది బస్సుల్లో, మెట్రోల్లో ప్రయాణాలు చేస్తారు. ఈక్రమంలో టీజీఎస్ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు ఎండాకాలంకు ముందే భారీ శుభవార్త చెప్పింది.

 హైదరాబాద్ పరిధిలోని అన్ని ఏసీ బస్సుల్లో  ఏకంగా బస్ టికెట్ ధరల్ని 30 శాతం మేర తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అయితే బస్సు రేట్ల తగ్గింపు కేవలం ఏసీ బస్సులకు మాత్రమే వర్తిస్తుందనిన టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది. ఎండల తీవ్రత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో బస్సుల్లో ఛార్జీల ధరలు తగ్గించాలని టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకుంది.  

తగ్గింపు ధరలు వచ్చే నెల మార్చి 1 నుంచి మే నెలాఖరు వరకు ఈ తగ్గింపు వర్తించనుందని అధికారులు వెల్లడించారు. అదే విధంగా బస్టాండ్ లలో తాగునీరు సదుపాయం కూడా అందుబాటులోకి ఉంచుతామన్నారు. గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ జోన్‌లో మాత్రమే ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి రానుందని, మెట్రో ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ఛార్జీలకు సమానంగా ఏసీ బస్సుల్లోనూ ఛార్జీలు ఉండనున్నాయని తెలిపింది.  

ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు తిరిగే పుష్పక్‌ ఏసీ బస్సులు మినహా మిగతా అన్ని ఏసీ బస్సుల్లో ఈ టికెట్ తగ్గింపును అమలు చేయనున్నట్లు ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు.  మరోవైపు ఇతర బస్సుల్లో మహిళలకు, బాలికలు, ట్రాన్స్ జెండర్ లకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం అమల్లో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. టీజీఎస్ఆర్టీసీ నిర్ణయం పట్ల ప్రయాణికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

TGSRTC Summer season Ac bus journey Telangana Bus journey Hyderabad ac bus passengers Ac bus fares reduction Hyderabad ac buses cm revanth reddy govt

