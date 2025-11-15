Liquor Lovers: మందుబాబులకు ఇక డబుల్ కిక్కు.. న్యూఇయర్ సంబరాల వేళ ప్రభుత్వం మరో సంచలన నిర్ణయం..

Thailand govt key decision on liquor sales: డిసెంబర్ నుంచి దేశ వ్యాప్తంగా కొత్తగా లిక్కర్ నియమాలు పాటించాలని థాయిలాండ్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంపై యూటర్న్ తీసుకుంది.ఈ క్రమంలో టూరిస్టుల నుంచి దీనిపై వ్యతిరేకత రావడంతో ప్రభుత్వ ఈ విధంగా నిర్ణయం తీసుకుంది.
సాధారణంగా చాలా ప్రభుత్వాలు లిక్కర్ అమ్మకాల్ని స్టేట్ కు ఒక ఆదాయ వనరుగా భావిస్తాయి. అందుకే ఎప్పటికప్పుడులిక్కర్ అమ్మకాలపై రేట్లనుపెంచుతుంటాయి. దీంతో మందుకు అడిక్ట్ అయిన మందుబాబుల వల్ల అనేక కుటుంబాలు రోడ్డున పడుతున్నాయి.
మనదేశంలో మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా మందుబాబులు వారి దేశం ఆర్థికవ్యవస్థకు తమ వంతుగా సాకారం అందిస్తుంటారు. దీనిలో మందుబాబుల కాంట్రిబ్యూషన్ ను నేతలు చాలా గొప్పగా చెబుతుంటారు. అందుకే కొన్ని ప్రభుత్వాలు లిక్కర్ సెల్స్ మీధ ఆధరపడి ప్రభుత్వాలను నడిపిస్తాయి.
ఈ క్రమంలో ఇటీవల థాయిలాండ్ ప్రభుత్వం డిసెంబర్ నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు మద్యం అమ్మకాలపై నిశేధం విధిస్తునిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ప్రకటనపై థాయ్ లాండ్ వ్యాప్తంగా పెనుదుమారం చెలరేగింది.
టూరిస్టులు కూడా థాయ్ ప్రభుత్వం నిర్ణయంను వ్యతిరేకించారు. దీంతో టూరిస్టుల ద్వారా వచ్చే లిక్కర్ ఆదాయంకు నష్టం కల్గుతుందని అక్కడి నిపుణులు ప్రభుత్వంకు చెప్పారు. దీంతో దీనిపై ఆలోచించిన అక్కడి సర్కారు.. మూడు గంటల పాటు లిక్కర్ బ్యాన్ పై యూటర్న్ తీసుకుంది.
చాలా మంది టూరిస్టులు బైట ప్రాంతాల నుంచి అక్కడ లభించే వెరైటీబ్రాండ్లకోసం వస్తుంటారు.ఈక్రమంలో లిక్కర్ పై నిబంధనలు విధిస్తే దాని వల్లనష్టపోవాల్సిఉంటుందని కూడా అక్కడి నేతలు ప్రభుత్వంకు చెప్పారు. దీంతో మద్య పానీయాల నియంత్రణ చట్టంలో ఇటీవల తీసుకున్న నిర్ణయంనురద్దు చేసింది. మరల మార్పులు ప్రకారం యథా ప్రకారం లిక్కర్ అమ్మకాలు ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది.
మరోవైపు కొత్త రూల్ ప్రకారం.. మద్యం అమ్మకాల్ని.. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు విక్రయించరాదని,. మద్యం సేవించి పట్టుబడిన ఎవరైనా 10,000 భాట్ (రూ. 27 వేల కంటే ఎక్కువ) వరకు జరిమానా విధించవచ్చు. అయితే.. దీనిపై పెద్ద గందర గోళం తలెత్తడంతొ అక్కడి ప్రభుత్వందీనిపై యూటర్న్ తీసుకుంది. మందుబాబుల దెబ్బకు దిగొచ్చిన సర్కారు అంటూ నెట్టింట ఈ వార్తను నెటజన్లుతెగ ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.