Thalapathy Vijay: మరో సినిమాకి సిద్ధమైపోయిన తలపతి విజయ్.. ఇది మరో చివరి సినిమానా..!

Thalapathy 70 Update: తమిళ స్టార్ హీరో తలపతి విజయ్ మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచారు. ఆయన తదుపరి సినిమా గురించి కొత్త సమాచారం బయటకు వస్తోంది. ప్రస్తుతం “థలపతి 70” అనే తాత్కాలిక పేరుతో ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ చేస్తున్నారని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ సినిమాను ప్రముఖ బ్యానర్ అయిన కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మించే అవకాశం ఉంది.
విజయ్ గత సినిమా జన నాయగన్ ఇంకా విడుదల కాకముందే అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటోంది. ఈ సినిమా సెన్సార్ సమస్యల వల్ల ఆలస్యమవుతోందని సమాచారం. అంతేకాకుండా, సినిమా లీక్ కావడం మరిన్ని సమస్యలను తెచ్చిపెట్టింది... ఈ లీక్ కారణంగా నిర్మాతలకు పెద్ద నష్టం కలిగే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
సినిమా పూర్తిగా ఆన్లైన్లోకి వచ్చేసరికి, థియేటర్లలో విడుదలపై కూడా ప్రభావం పడే అవకాశముంది. ఓటీటీ డీల్స్, శాటిలైట్ హక్కులు కూడా తిరిగి చర్చించాల్సి రావచ్చు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో “జన నాయగన్” విడుదల ఎప్పుడు జరుగుతుందో ఇంకా స్పష్టత లేదు.
ఇదే సమయంలో, ఈ సినిమా విజయ్ రాజకీయాల్లోకి వెళ్లే ముందు చివరి సినిమా అని ముందుగా ప్రచారం జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారుతున్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి. తాజా సమాచారం ప్రకారం, విజయ్ మరో కొత్త సినిమాతో ముందుకు వెళ్లాలని ఆలోచిస్తున్నారని తెలుస్తోంది.
ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్లో ముఖ్యంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది దర్శకుడు. ప్రముఖ దర్శకుడు వేట్రిమారన్ ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేయవచ్చని ప్రచారం జరుగుతోంది. వేట్రిమారన్ తన రియలిస్టిక్ స్టోరీలతో, గట్టి కథలతో ప్రసిద్ధి పొందారు. ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చే సినిమాలు సాధారణంగా ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటాయి.
విజయ్ మాస్ ఇమేజ్, వేట్రిమారన్ కథ చెప్పే విధానం కలిస్తే, ఈ సినిమా ప్రత్యేకంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ కాంబినేషన్ నిజమైతే, తమిళ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇది ఒక పెద్ద సంఘటనగా మారుతుంది. అభిమానులు కూడా ఈ వార్తలతో చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు.
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ కాంబినేషన్ గురించి పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. చాలామంది ఈ సినిమా ఒక ల్యాండ్మార్క్ ప్రాజెక్ట్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు. విజయ్ ఫ్యాన్స్కు ఇది ఒక పెద్ద సర్ప్రైజ్ అవుతుందని అంటున్నారు. అయితే, ఈ వార్తలపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన లేదు. సినిమా కథ, నటీనటులు, విడుదల తేదీ వంటి వివరాలు ఇంకా బయటకు రాలేదు. ఇవన్నీ ప్రస్తుతం చర్చ దశలోనే ఉన్నాయని తెలుస్తోంది.