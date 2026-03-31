English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Thalapathy Vijay Assets 2026: భార్య సంగీతకు 12 కోట్లు.. విజయ్ అఫిడవిట్ హైలైట్స్ ఇవే!

Thalapathy Vijay Assets: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు 2026 నేపథ్యంలో ప్రముఖ నటుడు మరియు రాజకీయ నాయకుడు విజయ్.. సమర్పించిన అఫిడవిట్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఆయన తన ఆస్తులు మాత్రమే కాకుండా కుటుంబ సభ్యులకు ఇచ్చిన అప్పుల వివరాలను కూడా ఇందులో వెల్లడించారు. ఈ వివరాలు రాజకీయంగా మాత్రమే కాదు, ప్రజల్లో కూడా ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి.
1 /6

విజయ్ తమిళగ వెట్రి కజగం (TVK) పార్టీ తరఫున పోటీ చేస్తున్నారు. ఆయన పెరంబూర్ మరియు త్రిచీ ఈస్ట్ నియోజకవర్గాల నుంచి ఎన్నికల బరిలోకి దిగారు. నామినేషన్ దాఖలు చేసే సమయంలో ఆయన తన ఆర్థిక వివరాలను పూర్తిగా అఫిడవిట్‌లో చూపించారు.

2 /6

ఈ అఫిడవిట్ ప్రకారం, విజయ్ వద్ద సుమారు రూ. 404.58 కోట్ల విలువైన చల ఆస్తులు ఉన్నాయి. అలాగే రూ. 11.51 కోట్ల విలువైన స్థిర ఆస్తులు కూడా ఉన్నాయి. ఆయన వద్ద 110 సవరిన్‌ల బంగారం, ఐదు కార్లు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఆయన పేరు మీద ఎలాంటి అప్పులు లేవని ప్రకటించారు.

3 /6

అయితే అందరిలో ఎక్కువ చర్చకు కారణమైన విషయం ఏమిటంటే ఆయన తన కుటుంబ సభ్యులకు ఇచ్చిన అప్పులు. తన భార్య సంగీతకు రూ. 12.60 కోట్లు అప్పుగా ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. అలాగే తండ్రి చంద్రశేఖర్‌కు రూ. 3.02 కోట్లు, తల్లి శోభకు రూ. 87.12 లక్షలు ఇచ్చినట్లు వెల్లడించారు.  

4 /6

ఇక చిన్న మొత్తాలుగా తన కుమారుడు సంజయ్ జేసన్‌కు రూ. 8.78 లక్షలు, కుమార్తె దివ్యకు రూ. 4.6 లక్షలు ఇచ్చారు. ఇది ఆయన కుటుంబానికి ఎంతగా ఆర్థికంగా సహాయం చేస్తున్నారో చూపిస్తోంది.  

5 /6

కుటుంబంతో పాటు తన పార్టీకి చెందిన నేతలకు కూడా విజయ్ సహాయం చేశారు. TVK జనరల్ సెక్రటరీ ఎన్ ఆనంద్‌కు రూ. 3 కోట్లు అప్పుగా ఇచ్చినట్లు అఫిడవిట్‌లో పేర్కొన్నారు. ఇక ఆయన భార్య సంగీత ఆస్తుల విషయానికి వస్తే, ఆమె వద్ద 391 సవరిన్‌ల బంగారం, 2 కిలోల వెండి, 134.91 క్యారెట్ల వజ్రాలు ఉన్నాయి. మొత్తం ఆమె ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ. 15.51 కోట్లు అని తెలిపింది.  

6 /6

ఈ అఫిడవిట్ ద్వారా విజయ్ తన కుటుంబానికి, పార్టీకి ఎంతగా ఆర్థికంగా మద్దతు ఇస్తున్నారో తెలుస్తోంది అంటూ అభిమానులు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఇది ఎన్నికల సమయంలో ఆయనపై ప్రజల్లో మరింత ఆసక్తిని పెంచింది.

Next Gallery

