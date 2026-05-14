  /Thalapathy Vijay:త్రిషకి హ్యాండ్ ఇచ్చిన విజయ్.. సీఎం అయిన వెంటనే పెద్ద షాక్!

Thalapathy Vijay:త్రిషకి హ్యాండ్ ఇచ్చిన విజయ్.. సీఎం అయిన వెంటనే పెద్ద షాక్!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 14, 2026, 09:57 PM IST|Updated: May 14, 2026, 09:57 PM IST

Thalapathy Vijay:సీఎం అయ్యాక విజయ్ ప్రత్యేక అనుమతి ఇచ్చినప్పటికీ.. త్రిష, సూర్య నటించిన కరుప్పు సినిమాకు రిలీజ్ రోజే ఊహించని సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. ఉదయం షోలు ఒక్కసారిగా రద్దు కావడంతో అభిమానులు షాక్ అయ్యారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారం తమిళ సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

Vijay CM news1/5

తమిళ స్టార్ హీరో సూర్య, త్రిష కలిసి నటించిన కరుప్పు సినిమా రిలీజ్ రోజే పెద్ద చర్చకు దారి తీసింది. అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన ఈ సినిమా ఉదయం షోలు ఒక్కసారిగా రద్దు కావడంతో థియేటర్ల వద్ద గందరగోళ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన విజయ్.. ఈ సినిమాకు ప్రత్యేకంగా ఉదయం 9 గంటల షోలకు అనుమతి ఇచ్చినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. దీంతో అభిమానులు మరింత ఉత్సాహంగా టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నారు. కానీ రిలీజ్ రోజే షోలు రద్దు కావడంతో అందరూ షాక్ అయ్యారు.  

Suriya movie release2/5

సినిమా నిర్మాతలు సోషల్ మీడియా ద్వారా క్షమాపణలు చెప్పారు. అనివార్య కారణాల వల్ల ఉదయం షోలు నిలిపివేస్తున్నామని తెలిపారు. తర్వాత కొన్ని థియేటర్లు మధ్యాహ్నం షోలు కూడా రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. ఈ సమస్యకు ఆర్థిక ఇబ్బందులే కారణమని సమాచారం బయటకు వచ్చింది. నిర్మాతల వైపు నుంచి కొన్ని ఫైనాన్షియల్ సమస్యలు రావడంతో రిలీజ్ ఆలస్యం అయినట్లు సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇప్పటికే టికెట్లు బుక్ చేసుకున్న వారికి రీఫండ్ ప్రక్రియ కూడా ప్రారంభించారు.  

Tamil cinema news3/5

ఇక ఈ విషయంపై దర్శకుడు ఆర్జే బాలాజీ కూడా స్పందించారు. సినిమా మొదటి రోజు నుంచే ఎన్నో అడ్డంకులు ఎదుర్కొంటోందని, అయినా అభిమానుల ప్రేమతో ముందుకు వస్తున్నామని చెప్పారు. “ఈ సినిమాకు మొదటి నుంచి ఇబ్బందులే ఉన్నాయి. అయినా మేము నమ్మకంతో ముందుకు వెళ్తున్నాం” అని పేర్కొన్నారు.  

Trisha latest news4/5

మరోవైపు సోషల్ మీడియాలో ఈ వార్త పెద్ద చర్చగా మారింది. ముఖ్యంగా విజయ్, త్రిష గురించి వస్తున్న రూమర్స్ కారణంగా ఈ సినిమాపై మరింత హైప్ ఏర్పడింది. ఇటీవల విజయ్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమంలో కూడా త్రిష కనిపించడం వైరల్ అయ్యింది.  

Karuppu latest update5/5

ఇప్పుడు కరుప్పు రిలీజ్ సమస్యలతో మరోసారి ఈ జంట వార్తల్లో నిలిచింది. అభిమానులు మాత్రం సినిమా త్వరగా అన్ని థియేటర్లలో సాధారణంగా ప్రదర్శించాలని కోరుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ద్వారా భారీ కలెక్షన్లు సాధించినట్లు సమాచారం. రిలీజ్ సమస్యలు సర్దుకుంటే బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి ఓపెనింగ్స్ రావచ్చని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

