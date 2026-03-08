Trisha Krishnan: దళపతి విజయ్ త్రిషతో ప్రేమాయణం గురించి ఏం చెప్పారంటే..!

Vijay Trisha: తమిళ సినీ పరిశ్రమలో ప్రముఖ హీరోగా గుర్తింపు పొందిన దళపతి విజయ్ ఇటీవల వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన వార్తలతో చర్చల్లో నిలిచారు. ఆయన భార్య సంగీత విడాకులు కోరుతూ కోర్టును ఆశ్రయించడంతో ఈ విషయం సోషల్ మీడియా మరియు మీడియా వర్గాల్లో పెద్ద చర్చగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో విజయ్ తొలిసారిగా ఈ అంశంపై పరోక్షంగా స్పందించారు.
మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా టీవీకే పార్టీ ఆధ్వర్యంలో చెన్నై సమీపంలోని చెంగల్పట్టు వద్ద ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి పార్టీ అధ్యక్షుడు విజయ్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన పార్టీ కార్యకర్తలతో మాట్లాడారు. తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన సమస్యల గురించి వారు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పారు.
విజయ్ మాట్లాడుతూ, ఇటీవల తన చుట్టూ జరుగుతున్న వివాదాలు.. వ్యక్తిగత సమస్యల గురించి చాలా చర్చ జరుగుతోందని తెలిపారు. అయితే ఆ విషయాలను తాను స్వయంగా చూసుకుంటానని చెప్పారు. తన వ్యక్తిగత విషయాల కారణంగా అభిమానులు లేదా పార్టీ కార్యకర్తలు బాధపడటం తనకు ఇష్టం లేదని కూడా పేర్కొన్నారు. మొత్తానికి త్రిష తో ప్రేమాయణం గురించి వస్తున్న వార్తలపై ఇలా స్పందించారు
అభిమానులు మరియు పార్టీ సభ్యులు తమ సమయాన్ని వ్యక్తిగత విషయాలపై కాకుండా ప్రజల సమస్యలపై ఖర్చు చేయాలని విజయ్ సూచించారు. ప్రజల కోసం పనిచేయడం పార్టీ ముఖ్య లక్ష్యమని ఆయన అన్నారు. ఈ సందర్భంగా మహిళల సంక్షేమానికి సంబంధించిన కొన్ని హామీలను కూడా పార్టీ మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించారు.
ఇదిలా ఉండగా, విజయ్పై ఆయన భార్య సంగీత కోర్టులో విడాకుల పిటిషన్ దాఖలు చేసిన విషయం పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ఒక నటితో విజయ్కు సంబంధం ఉందని ఆరోపిస్తూ ఆమె ఈ పిటిషన్ దాఖలు చేసినట్లు సమాచారం. 2021లో ఈ విషయం తనకు తెలిసిందని, ఆ సంబంధాన్ని ముగిస్తానని విజయ్ హామీ ఇచ్చినా అది కొనసాగిందని ఆమె ఆరోపించింది.
ఈ కారణంగా తాను మానసికంగా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నానని సంగీత పేర్కొన్నారు. అందుకే కోర్టు ద్వారా విడాకులు మంజూరు చేయాలని కోరారు. ఈ కేసుపై కోర్టు ఏప్రిల్ 20న విచారణ చేపట్టనుంది. ఆ రోజున విజయ్ కూడా కోర్టుకు హాజరుకావాలని నోటీసులు జారీ చేసినట్లు సమాచారం.
ఇక తాజాగా సంగీత మరో పిటిషన్ కూడా దాఖలు చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. విడాకుల కేసు పూర్తయ్యే వరకు చెన్నైలోని విజయ్ ఇంట్లోనే ఉండేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని ఆమె కోర్టును కోరినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారం తమిళ సినీ మరియు రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికరంగా మారింది.