/Thalapathy Vijay: విజయ్ వాళ్ళ గర్భం పోయింది.. తమిళనాడు సీఎం గురించి నటి సంచలన వ్యాఖ్యలు!

Thalapathy Vijay:తమిళ బిగ్బాస్ ద్వారా గుర్తింపు పొందిన నటి మరియా జూలీ ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తనకు గర్భస్రావం జరగడానికి ఆన్లైన్ వేధింపులే ప్రధాన కారణమని ఆమె ఆరోపించారు. ముఖ్యంగా తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి దళపతి విజయ్ పార్టీ మద్దతుదారుల నుంచి సోషల్ మీడియాలో ఎదురైన ట్రోలింగ్ వల్ల తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి గురయ్యానని జూలీ తెలిపారు.
ఈమధ్య నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆమె ఈ విషయాలను వెల్లడించారు. చాలా కాలంగా కొందరు సోషల్ మీడియా వేదికల్లో తనపై వ్యక్తిగత విమర్శలు చేస్తున్నారని, అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారని చెప్పారు. గర్భవతిగా ఉన్న సమయంలో కూడా ఈ వేధింపులు ఆగలేదని, దాంతో తన ఆరోగ్యం దెబ్బతిన్నట్లు వివరించారు.జూలీ మాట్లాడుతూ, నిరంతర మానసిక ఒత్తిడి కారణంగా తాను ఎంతో బాధ అనుభవించానని తెలిపారు. ఆ సమయంలో వచ్చిన ఆందోళన, టెన్షన్ తన గర్భధారణపై ప్రభావం చూపిందని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ పరిస్థితుల వల్లే చివరకు తమ మొదటి బిడ్డను కోల్పోయామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఇదే సందర్భంగా తన కుటుంబాన్ని కూడా లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని జూలీ ఆరోపించారు. తన భర్తను ఒక కేసులో అనవసరంగా ఇరికించేందుకు ప్రయత్నించారని, దీనికి కొందరు వ్యక్తులు కారణమని ఆమె అన్నారు. ఈ వ్యవహారంపై ఇప్పటికే ఫిర్యాదులు చేసినట్లు కూడా వెల్లడించారు.
జూలీ మాట్లాడుతూ, తాను ఎవరిపైనా వ్యక్తిగత ద్వేషంతో ఈ ఆరోపణలు చేయడం లేదని స్పష్టం చేశారు. తనకు జరిగిన అనుభవాన్ని ప్రజల ముందు ఉంచడమే తన ఉద్దేశమని చెప్పారు. సోషల్ మీడియాలో జరిగే వేధింపులు ఎంతటి తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపగలవో అందరూ అర్థం చేసుకోవాలని కోరారు.
"మా జీవితంలో ఎంతో ఆనందాన్ని తీసుకురావాల్సిన మా తొలి బిడ్డను కోల్పోవడం చాలా బాధాకరం. ఆ సమయంలో ఎదురైన మానసిక వేదనను మాటల్లో చెప్పలేను. సానుభూతి కోసం నేను ఈ విషయాలు చెప్పడం లేదు. కానీ సోషల్ మీడియాలో బాధ్యత లేకుండా చేసే వ్యాఖ్యలు ఒక కుటుంబ జీవితాన్ని ఎంతగా ప్రభావితం చేస్తాయో ప్రజలు తెలుసుకోవాలి" అని జూలీ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
అయితే జూలీ చేసిన ఈ ఆరోపణలపై ఇప్పటివరకు సీఎం విజయ్ లేదా ఆయన పార్టీ తరఫున ఎలాంటి అధికారిక స్పందన వెలువడలేదు. ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం తమిళ రాజకీయాలు మరియు సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి.