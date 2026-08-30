AP students scheme: ఆంధ్రప్రదేశ్లో విద్యార్థుల తల్లులకు ప్రభుత్వం అందించే ఆర్థిక సాయంపై కీలక సమాచారం వెలువడింది. ‘తల్లికి వందనం’ పథకం కింద అర్హులైన విద్యార్థుల తల్లుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ కానున్నట్లు సమాచారం. పాఠశాల విద్యార్థులతో పాటు ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థుల కుటుంబాలకు కూడా ఈ పథకం ద్వారా ప్రయోజనం అందనుంది.
ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న తల్లికి వందనం పథకం ద్వారా విద్యార్థుల చదువుకు ఆర్థిక సహాయం అందించడమే ప్రధాన లక్ష్యం. కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి కారణంగా పిల్లల చదువుకు ఇబ్బందులు రాకుండా ప్రభుత్వం ఈ సాయం అందిస్తోంది. అర్హత ఉన్న విద్యార్థుల తల్లుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో నేరుగా నగదు జమ చేయనున్నారు.
తాజా సమాచారం ప్రకారం సుమారు 2.80 లక్షల మంది లబ్ధిదారులకు ఒక్కొక్కరికి రూ.13 వేల చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందనుంది. ఈ మొత్తాన్ని వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేసేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఆదివారం కావడంతో కొంతమంది లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో నగదు జమ కావడం ఆలస్యం కావచ్చని సమాచారం. అలా జరిగితే ఆగస్టు 31, సోమవారం డబ్బులు ఖాతాల్లో పడే అవకాశం ఉంది.
టెక్నికల్ సమస్యల కారణంగా కొంతకాలంగా నగదు జమ ప్రక్రియలో ఆలస్యం జరిగినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఆ సమస్యలను పరిష్కరించి అర్హులైన లబ్ధిదారులకు డబ్బులు అందించే ప్రక్రియను కొనసాగిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో డబ్బుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న విద్యార్థుల తల్లుల్లో ఆశలు పెరిగాయి.
ఇదిలా ఉంటే, మరో పథకానికి సంబంధించి కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి కూడా ప్రభుత్వం నుంచి ఆర్థిక సాయం అందనున్నట్లు సమాచారం. అర్హత ఉన్న వారికి రూ.25 వేల చొప్పున సాయం అందించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఈ మొత్తాన్ని కూడా ఆగస్టు 30 లేదా ఆగస్టు 31 తేదీల్లో జమ చేసే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
అయితే బ్యాంకు ఖాతాలో నగదు జమ కావడానికి కొంత సమయం పట్టే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి లబ్ధిదారులు ఆందోళన చెందకుండా తమ బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, ఆధార్ అనుసంధానం, ఇతర అవసరమైన వివరాలను సరిచూసుకోవడం మంచిది. ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే అధికారిక సమాచారం ఆధారంగానే తుది వివరాలను నిర్ధారించుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.