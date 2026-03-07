Director Divorce: టాలీవుడ్ సినిమా పరిశ్రమలో ఈ సంవత్సరం పలువురు సెలబ్రిటీలు పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే కొందరు ప్రముఖులు వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టగా, మరికొందరు త్వరలో పెళ్లికి సిద్ధమవుతున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్ మరియు నటి ఈషా రెబ్బ పేర్లు కూడా చర్చలోకి వచ్చాయి.
తరుణ్ భాస్కర్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు “పెళ్లిచూపులు” సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. ఆ సినిమా మంచి విజయం సాధించడంతో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు వచ్చింది. తర్వాత వచ్చిన “ఈ నగరానికి ఏమైంది” సినిమా కూడా యువతలో మంచి పేరు తెచ్చుకుంది.
తరుణ్ భాస్కర్ కేవలం దర్శకుడిగానే కాకుండా నటుడిగానూ మంచి గుర్తింపు పొందారు. ఇటీవల విడుదలైన “ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః” సినిమాలో కూడా ఆయన నటించారు. అయితే ఆ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో విజయం సాధించలేకపోయింది.
ఇక అదే సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించిన ఈషా రెబ్బతో తరుణ్ భాస్కర్కు మంచి స్నేహం ఉందని చాలా కాలంగా వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. వీరిద్దరూ కలిసి కనిపించిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. కొన్ని కార్యక్రమాలకు కూడా జంటగా వెళ్లినట్లు సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో వీరిద్దరూ త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని టాలీవుడ్లో టాక్ వినిపిస్తోంది. అయితే ఈ విషయంపై ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన మాత్రం వెలువడలేదు.
తరుణ్ భాస్కర్కు గతంలో లతా నాయుడుతో వివాహం జరిగింది. కొన్ని సంవత్సరాల పాటు కలిసి జీవించిన ఈ జంట తరువాత వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల విడిగా ఉండడం ప్రారంభించారని అంటున్నారు. ప్రస్తుతం వీరిద్దరూ వేర్వేరుగా జీవిస్తున్నారని సమాచారం.
అయితే అధికారికంగా విడాకులు పూర్తయ్యాకే తరుణ్ భాస్కర్ కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించనున్నారని సినీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆ తరువాత ఈషా రెబ్బతో ఆయన పెళ్లి చేసుకునే అవకాశముందని కూడా కొందరు అంటున్నారు. ఈ వార్తలపై అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. నిజంగా ఈ జంట పెళ్లి చేసుకుంటారా లేదా అనేది త్వరలోనే స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం మాత్రం ఈ వార్త టాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.