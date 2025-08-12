English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Siraj Energy Secret: సిరాజ్‌ భాయ్ ఏం తింటావ్.. ఎనర్జీ సిక్రెట్‌ తెలుసుకోవాలని ఉంది.. హైదరాబాదీ స్టార్‌పై మనసు పడ్డ ఇంగ్లండ్‌ క్రికెటర్..!!

Siraj Energy Secret: ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో భాగంగా టెండుల్కర్ - అండర్సన్ ట్రోఫీ 2-2 తో టీమిండియా డ్రా చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సిరీస్ లో అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేసిన ఆటగాళ్లలో ఫాస్ట్ బౌలర్ మహమ్మద్ సిరాజ్ ఒకరు చెప్పవచ్చు. మొహమ్మద్ సిరాజ్ వరుసగా 5 టెస్ట్ మ్యాచ్ లు ఆడి తన ఫిట్నెస్ను నిరూపించుకున్నాడు. చివరి మ్యాచ్లో ఫ్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ గా అవార్డు గెలుచుకున్నాడు. సాధారణంగా ఫాస్ట్ బౌలర్లకు ఫిట్నెస్ అనేది ఒక పెద్ద సవాలు వంటిది. ఈ నేపథ్యంలో సిరాజ్ వరుసగా ఇన్ని మ్యాచులు ఆడటం అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. సిరాజ్ ఫిట్నెస్ రహస్యం ఏమిటో తెలుసుకోవాలని అభిమానులు క్రికెట్ నిపుణులు సైతం ఆసక్తి చూపించారు.

టీమిండియా ఫేసర్ మహమ్మద్ సిరాజ్ పై ఇంగ్లాండ్ మాజీ క్రికెటర్ డేవిడ్ గోవర్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు. అతని ఫిట్నెస్ కు ఫిదా అయిపోయాడు. ఇంగ్లాండ్ సిరీస్ లో భారత జట్టు తరపున సిరాజ్ కీలకంగా వ్యవహరించిన సంగతి తెలిసిందే. టీమిండియా ఈ సిరీస్ ను 2-2తో సమం చేయడంలో తన వంతు పాత్ర పోషించాడు.

  సిరాజ్ భాయ్ మొత్తంగా 23 వికెట్లతో అత్యధిక వికెట్లు సాధించిన ఫాస్టెస్ట్ బౌలర్గా నిలిచాడు. అలాగే రెండుసార్లు 5 వికెట్ల ప్రదర్శన కూడా చేశాడు. ఈ క్రమంలో అతను ఏకంగా 185.3 ఓవరు బౌలింగ్ చేశాడు. ముఖ్యంగా ఓవల్లో జరిగిన చివరి టెస్ట్ మ్యాచ్లో సిరాజ్ అద్భుతంగా రానిచ్చాడు. 374 పరుగుల లక్ష్య చేదనతో బరిలోకి దిగిన ఇంగ్లాండును 367 పరుగులకే కట్టడి చేయడంలో సిరాజ్ కీలక పాత్ర పోషించాడు.    

  ఈ మ్యాచ్లో టీమిండియా 6 పరుగుల తేడాతో విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ సిరీస్ లో టీమిండియా తరఫున ఐదుకు ఐదు మ్యాచుల్లో ఆడిన ఏకైక బౌలర్ గా సిరాజ్ నిలిచాడు. ఈ విషయమై ఇంగ్లాండ్ మాజీ క్రికెటర్ డేవిడ్ గోవర్ అతన్ని కొనియాడాడు    

  నేను సిరాజ్ ఏం తీసుకుంటున్నాడో.. అంటే ఏం తింటున్నాడు.. ఏం తాగుతున్నాడో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నేను వాటిని ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లకు అందించాలనుకుంటున్నాను. సిరాజ్ ఈ సిరీస్ లో రెస్ట్ తీసుకోకుండా ఐదు టెస్టు మ్యాచ్లో ముఖ్యంగా రెండో ఇన్నింగ్స్ లో 35 ఓవర్ల బౌలింగ్ చేసాడు. అతను తగ్గలేదు. కనీసం అలసిపోయినట్లు కూడా మాకు కనిపించలేదు అని డేవిడ్ గోవర్ ఆశ్చర్యపోయాడు. అలాగే సిరాజ్ ఫిట్నెస్ను కూడా ప్రశంసించాడు గోవర్.  

గెలవాలని దృఢ సంకల్పం ఫిట్నెస్ విషయంలో సిరాజ్ మేటిగా నిలిచాడు. ఇంగ్లాండ్ బౌలింగ్ దళం మాత్రం కొన్నిఏళ్లుగా ఫిట్నెస్ సమస్యలతో బాధపడుతుంది. సిరాజ్ సులభంగా 5 టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఇది అద్భుతంగా ఉంది అంటూ డేవిడ్ గోవర్ విశ్లేషించాడు.

  ఇక సిరాజ్ ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ తెలుసుకుంటే హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు బిర్యానీ తక్కువ తినేవాడంట. ఈ కఠినమైన డైట్ ప్లాన్ క్రమశిక్షణ సిరాజ్ అద్భుతమైన ఫిట్నెస్ కారణమని తెలుస్తుంది. ఆహారం విషయంలో సిరాజ్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాడంట. అసలు జంక్ ఫుడ్ జోలికి వెళ్లకపోవడమే సిరాజ్ ఫిట్‌నెస్ కు ముఖ్య కారణమని అతని సోదరుడు తెలిపాడు.  

