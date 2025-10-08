Red Fort: నల్ల రంగులోకి మారుతున్న ఎర్రకోట.. శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనలో విస్తుపోయే నిజాలు

Why Is Red Fort Turning Black: మొఘల్ యుగానికి చిహ్నంగా, ఢిల్లీకి తలమానికంగా నిలిచిన ఎర్రకోట మెరుపు.. తీవ్ర వాయు కాలుష్య కాటుకు గురై.. క్రమ క్రమంగా నల్లగా మారుతోంది. 17వ శతాబ్దపు ఈ అద్భుత రాజభవనం నగర వాయు కాలుష్యం కారణంగా తన సహజ సౌందర్యాన్ని కోల్పోతుంది. ఇది ఇలాగే కొనసాగితే చరిత్ర గోడలు మన కాలుష్యానికి కటిక చీకటిలా మారడం ఖాయం. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఉన్న చారిత్రక ఎర్రకోట తీవ్రమైన వాయు కాలుష్యం వల్ల తన సహజ ఎర్రటి రంగును కోల్పోతూ నల్లగా మారుతోంది. 17వ శతాబ్దపు అద్భుత కట్టడం ప్రమాదంలో పడింది.
భారత్ మరియు ఇటలీ శాస్త్రవేత్తలు కలిసి చేసిన అధ్యయనంలో ఈ విషయం తెలిసింది. ఢిల్లీలోని విషపూరిత గాలి ఎర్రకోట రాళ్లను రసాయనికంగా దెబ్బతీస్తోంది. వాహనాల పొగ, కార్ఖానాలు, నిర్మాణాల నుంచి వచ్చే ధూళి కణాలు గాలిలో కలిసి కోట గోడలపై పేరుకుపోతున్నాయి. దీంతో నల్లటి మరకలు ఏర్పడుతున్నాయి.
ఈ మరకల్లో జిప్సం, క్వార్ట్జ్ వంటి పదార్థాలతో పాటు సీసం, రాగి, జింక్ లాంటి ప్రమాదకర లోహాలు కూడా ఉన్నాయి. 2021 నుంచి 2023 వరకు జరిగిన ఈ పరిశోధన వివరాలు జూన్ 2025లో హెరిటేజ్ అనే అంతర్జాతీయ జర్నల్లో వెలుగులోకి వచ్చాయి.
ఈ నల్ల మరకలు కేవలం రంగును మార్చడమే కాకుండా కట్టడం బలాన్ని కూడా తగ్గిస్తున్నాయి. ఇలా కొనసాగితే గోడలపై ఉన్న సున్నితమైన శిల్పాలు శాశ్వతంగా నష్టపోతాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎర్రకోటకు మాత్రమే కాకుండా ఢిల్లీలోని హుమాయున్ సమాధి వంటి ఇతర చారిత్రక స్థలాలకు కూడా ఇదే ప్రమాదం ఉందని అధ్యయనం చెబుతోంది.
అయితే ఈ సమస్యను ఆపడానికి మార్గాలు ఉన్నాయి. మరకలు ప్రారంభ దశలో ఉన్నప్పుడు వాటిని సురక్షితంగా తొలగించవచ్చు. ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉన్న చోట్ల తరచూ శుభ్రపరచడం, రాళ్లకు రక్షణ పూతలు వేయడం ద్వారా ఈ చారిత్రక ఆస్తులను కాపాడుకోవచ్చని పరిశోధకులు సూచించారు.