Power Of SIP: నేటి కాలంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చాలా తక్కువగా ఉంటున్నాయి. ప్రతి ఒక్కరూ ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలనే తమ కెరీర్ వెతుక్కుంటున్నారు. అయితే ప్రైవేటు ఉద్యోగాల్లో రిటైర్మెంట్ తర్వాత పెన్షన్ లభించదు. 60ఏళ్లు దాటిన తర్వాత మీరు శారీరకంగానూ, మానసికంగానూ అలసిపోతారు. అలాంటి సమయంలో విశ్రాంతి తీసుకోవడం చాలా అవసరం. కెరీర్ పరంగా అవకాశాలు కూడా చాలా తగ్గుతాయి. ఇలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొనేందుకు ముందుగానే మీరు ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది.
ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితంలో ఆర్థికంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సంతోషంగా జీవించేందుకు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. ఆర్థిక క్రమశిక్షణతో ఉన్నట్లయితే జీవితంలో అనుకున్న లక్ష్యాలను సులభంగా చేరుకోవచ్చు. అలాగే అనుకోని కష్టాల నుంచి మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవచ్చు. ప్రస్తుత కాలంలో చాలా చిన్న వయసులోనే కెరీర్ ప్రారంభించినప్పటికీ యువత తమ భవిష్యత్తు విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉండటం వల్ల డబ్బు అనవసర పద్ధతిలో ఖర్చు చేస్తూ అవసరమైనప్పుడు కష్టాల్లో పడుతున్నారు. ఇలాంటి సమస్యల నుంచి బయట పడాలంటే.. కెరీర్ ప్రారంభం నుంచే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
మీరు రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఎంత డబ్బు కార్పస్ ఫండ్ గా ఉంటే ఆ తర్వాత జీవితం అంత సుఖంగా సాఫీగా సాగిపోతుంది. ఉదాహరణకు 8 కోట్ల రూపాయల కార్పస్ ఫండ్ ఉంది అనుకున్నట్లయితే.. మీ జీవితం సుఖమయంగా ఉంటుంది. అలా అనుకున్నట్లయితే ప్రతినెలా ఎంత మొత్తం డబ్బు దాచితే 8 కోట్ల రూపాయలవుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ద్వారా ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే మీరు రిటైర్మెంట్ నాటికి పెద్ద మొత్తంలో కార్పస్ ఫండ్ ను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేది ఎక్కువగా స్టాక్ మార్కెట్ పట్ల అవగాహన లేని వారు ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఒక ప్రత్యేక న్యాయ సాధనంగా చెప్పవచ్చు . అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో క్రమ పద్ధతిలో ప్రతినెలా సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ రూపంలో పెట్టుబడి పెడితే దీర్ఘకాలికంగా మంచి రాబడి ఉండవచ్చు.
ఉదాహరణకు ప్రతి నెల 25వేల రూపాయలు.. 30 సంవత్సరాల పాటు మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పొదుపు చేసినట్లయితే ఏడాదికి 12శాతం చొప్పున చూసుకున్నా మీరు పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తానికి 30 ఏళ్ల చివరి నాటికి 90 లక్షల రూపాయలు అవుతుంది. ఈ మొత్తం పైన వచ్చిన రాబడి 7,92,47,844 గా ఉంటుంది.రెండింటిని కలిపినట్లయితే 8 కోట్ల 82 లక్షల 47,84 అవుతుంది.