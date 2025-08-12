English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate: డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటన.. కుప్పకూలిన బంగారం ధర.. కొనేందుకు ఇది సరైన సమయమా? భవిష్యత్తులో ఇంకా తగ్గుతుందా?

 Gold Rate: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ బంగారంపై సుంకం విధించబోమని ప్రకటించడంతో బంగారం ధర భారీగా తగ్గింది. ఏకంగా తులంపై రూ. 1400 తగ్గింది. యుఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్, స్పాట్ గోల్డ్ ధరలు కూడా భారీగా తగ్గాయి. ఇది బంగారం ప్రియులకు ఊరటనిచ్చే వార్త అని చెప్పవచ్చు. అయితే చాలా మందిలో అనేక సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి. బంగారం ఇప్పుడు కొనడం మంచిదా? లేదంటే భవిష్యత్తులో మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందా? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
  బంగారం కొనాలనుకునేవారికి, బంగారంపై ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకునేవారికి గుడ్ న్యూస్. ఎందుకంటే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ బంగారం దిగుమతులపై ఎలాంటి సుంకం విధించబోమని ప్రకటించారు. ఈ ప్రకటన వచ్చిన వెంటనే ఎంసీఎక్స్ లో బంగారం ధర రూ. 1400 వరకు తగ్గింది. ఆగస్టు 12వ తేదీ మంగళవారం బంగారం ధర తగ్గింది.

  బంగారంపై సుంకం విధించబోమని ట్రంప్ ప్రకటించడంతో అమెరికా కస్టమ్స్ అండ్ బోర్డర్ ప్రొటెక్షన్ (CBP) నిర్ణయం తర్వాత ఏర్పడిన అనిశ్చితికి తెరపడింది. ఆ నిర్ణయంలో ఒక కిలో , 100 ఔన్సుల ప్రామాణిక బంగారు కడ్డీలపై సుంకం విధించే అవకాశం వ్యక్తమైంది.  

ట్రంప్ ప్రకటన తర్వాత, US బంగారు ఫ్యూచర్స్ ధర (డిసెంబర్ డెలివరీ) 2.4 నుండి 2.5 శాతం తగ్గి, ఔన్సుకు $3,404 నుండి $3,407 కు చేరుకుంది. అదే సమయంలో, స్పాట్ బంగారం ధర 1.2 శాతం తగ్గి, ఔన్సుకు $3,357 నుండి $3,358.33 వద్ద స్థిరపడింది. గ్లోబల్ బెంచ్‌మార్క్ స్పాట్ బంగారం ధర ఔన్సుకు $3,394 నుండి $3,402.7 వరకు ఉంది. ఆగస్టు 8న, US బంగారు ఫ్యూచర్స్ ఔన్సుకు $3,534 రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి.

ప్రపంచ బంగారు శుద్ధి, వాణిజ్యానికి ప్రధాన కేంద్రమైన స్విట్జర్లాండ్, అమెరికాకు బంగారం ఎగుమతులపై 39% సుంకం విధించే ముప్పును ఎదుర్కొంటోంది. ట్రంప్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో స్విట్జర్లాండ్‌కు పెద్ద ఉపశమనం లభించిందని చెప్పవచ్చు. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, వాణిజ్య విధాన అనిశ్చితుల మధ్య ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారం సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా ఉంది. సుంకాల భయాలను అంతం చేయడం పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. అయితే ఇది ధరలలో ఊహాగానాలను తగ్గించవచ్చు.

  వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ ప్రకారం, 2025 మొదటి త్రైమాసికంలో ప్రపంచ బంగారం వినియోగం 1 శాతం పెరిగి 1,206 టన్నులకు చేరుకుంది. ఇది 2016 తర్వాత అత్యధికమని చెప్పవచ్చు. ప్రపంచ అనిశ్చితులు, కేంద్ర బ్యాంకు కొనుగోళ్లను పరిగణనలోకి తీసుకుని డ్యూయిష్ బ్యాంక్ వంటి సంస్థలు బంగారం ధరల పెరుగుదలను అంచనా వేశాయి. ట్రంప్ నిర్ణయం బంగారం మార్కెట్‌కు స్థిరత్వాన్ని తెస్తుంది. కానీ ధరలు ఎక్కువగానే ఉండే అవకాశం ఉంది.  

  భారతదేశంలో బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి సులభమైన, సురక్షితమైన మార్గం గోల్డ్ ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ETFలు). ఈ నిధులను స్టాక్ మార్కెట్లో కొనుగోలు చేసి విక్రయిస్తారు. బంగారం ధరను బట్టి వాటి విలువ మారుతుంది. మీరు అసలు బంగారాన్ని మీ వద్ద ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.  

గోల్డ్ ఈటీఎఫ్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టడం చౌకగా, పారదర్శకంగా ఉంటుంది. బంగారం స్వచ్ఛత ప్రమాదం ఉండదు. మీకు కావలసినప్పుడు దీన్ని సులభంగా కొనుగోలు చేయవచ్చు లేదా అమ్మవచ్చు. కాబట్టి డబ్బు ద్రవ్యత దానిలో ఉంటుంది. అయితే, మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులు, బ్రోకరేజ్ ఫీజులు వంటి నష్టాలు ఉండవచ్చు. కానీ ఇవి చాలా తక్కువ. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మార్కెట్ పరిస్థితిని బాగా అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం.  

