Silver Rate: కిలో వెండి ధర రూ. 2లక్షలు.. సిల్వర్ లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారికి ఇది నిజంగా గుడ్ న్యూస్.. !!

Silver Rate: ఇప్పటి వరకు బంగారం ధరల గురించి మాట్లాడుకున్నవారంతా ఇప్పుడు వెండి ధర గురించి చర్చించుకుంటున్నారు. బంగారంతోపాటు ఇన్ని రోజులూ భారీగా పెరిగిన వెండి.. ఇప్పుడు బంగారాన్ని పక్కకు నెట్టి పరుగులు తీస్తోంది. తాజాగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఎప్పుడూ లేనంతగా ఔన్సు 60 డాలర్లు దాటిపోయింది. దీన్ని అనుసరించి దేశీయంగాను వెండి ధరలు భారీగా పెరిగాయి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో బుధవారం కిలో వెండి ధరరూ. 1.92 లక్షలకు చేరుకుంది. ఏడాది క్రితం తొలిసారి లక్ష దాటిన వెండి ధర ఇప్పుడు రూ. 2లక్షలకు చేరువయ్యింది. ఇది వెండిలో ఇన్వెస్ట్ చేసేవారికి గుడ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి.

వెండి మార్కెట్ పరుగులు తీస్తోంది. వెండి ధర చారిత్రాత్మక స్థాయికి చేరుకునే దిశంగా వేగంగా పరుగులు పెడుతోంది. డిసెంబర్ 10వ తేదీ నాటికి వెండి ధర కిలో రూ. 1.92 లక్షలకు చేరుకుంది. దీంతో వెండి ధరలు పెట్టుబడిదారుల్లో ఉత్సాహాన్ని తీసుకువచ్చింది. 2025 సంవత్సరమంతా వెండి రేట్లు అప్రతిహతంగా పెరిగి, గతంలో ఎన్నడూ చూడని స్థాయికి చేరుకోవడంతో ఒక దశలో ఇది కిలోకు రూ. 2 లక్షల మార్క్‌ను అధిగమించింది. నవంబర్‌లో కొంత సవరణ వచ్చినప్పటికీ, డిసెంబర్ ప్రారంభం నుంచి మళ్లీ ధరలు మరింత వేగంతో ఎగసి పడుతున్నాయి.

వెండి ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ ద్వారా లాభాలు స్పష్టంగా కనిపించడంతో ఇందులో పెట్టుబడి పెట్టే వారి సంఖ్య కూడా అదే శాతంలో పెరుగుతోంది. ప్రత్యేకంగా, ఇండస్ట్రీ రంగంలో వెండి వినియోగం భారీగా ఉండటం ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణంగా నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం గ్రీన్ ఎనర్జీ విస్తరణ, సాంకేతిక రంగం అభివృద్ధి, సోలార్ ఉత్పత్తుల వినియోగం పెరగడంతో వెండి అత్యంత కీలక లోహంగా మారింది.

సోలార్ పవర్ సిస్టమ్‌లు,.. ముఖ్యంగా సోలార్ ప్యానెల్స్ తయారీలో వెండి ప్రధాన భాగం. నిరంతరం పెరుగుతున్న సోలార్ ఎనర్జీ ఇన్‌స్టాలేషన్ లక్ష్యాలు వెండి డిమాండ్‌ను కొత్త దిశలో నడిపిస్తున్నాయి. ఈ అవసరాల పెరుగుదల వల్ల 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కూడా వెండి డిమాండ్ మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

మరోవైపు, వెండి తవ్వకాల ఉత్పత్తి అంతగా పెరగకపోవడం, సప్లై శాతం తగ్గిపోవడం కూడా గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో ధరలను మరింతగా పైకి నెట్టే అంశాలలో ఒకటి. డిమాండ్-సప్లై మధ్య స్పష్టమైన వ్యత్యాసం ఏర్పడటంతో వెండిపై ఒత్తిడి పెరిగి, రేట్లు కొత్త గరిష్టాలను నమోదుచేస్తున్నాయి.

పెట్టుబడి పరంగా వెండి కొనుగోలు చేసేందుకు ఫిజికల్ రూపం ఎప్పుడూ సులభం కాదు. నిల్వ, భద్రత, మలినీకరణ వంటి సమస్యలు ఉండటంతో, నేటి పెట్టుబడిదారులు ఎక్కువగా సిల్వర్ ETFల వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం వెండిలో దీర్ఘకాల పెట్టుబడికి ETFలు అత్యంత సురక్షితమైన, స్పష్టమైన మార్గంగా పరిగణిస్తున్నారు. ఈ పద్ధతి ద్వారా వెండి రేట్ల పెరుగుదల ప్రయోజనాలు పొందడం సులభమవుతుంది. అలాగే ఫిజికల్ హానీ లేదా నిల్వ సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉండదు.

  సరైన సమయం, సరైన పెట్టుబడి పద్ధతి, ముఖ్యంగా ETF మోడల్‌ను ఉపయోగించడం ద్వారా వెండి మార్కెట్ పెరుగుదల అవకాశాలను పూర్తిగా ఉపయోగించుకోవచ్చని ఆర్థిక నిపుణుల సూచనలు. ఒకప్పుడు కేవలం ఇంట్లో వస్తువులు, ఆభరణాలకు మాత్రమే వెండిని వినియోగించేవారు. కానీ పారిశ్రామికంగాను వెండి అవసరం పెరుగుతుండడంతో దీనికి డిమాండ్ భారీగా ఏర్పడింది.  

