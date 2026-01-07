English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
The Raja Saab Cast Remuneration : ది రాజా సాబ్ బడ్జెట్.. ఎవరెవరు ఎంతెంత తీసుకున్నారంటే..!

The Raja Saab : పాన్‌ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న తాజా సినిమా ది రాజా సాబ్. హారర్, కామెడీ, యాక్షన్, ఫాంటసీ అంశాలు కలిసిన ఈ చిత్రాన్ని యువ దర్శకుడు మారుతి తెరకెక్కిస్తున్నారు. సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలకానున్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ముఖ్యంగా సినిమా బడ్జెట్‌, నటీనటుల పారితోషికాలపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది.
వివిధ మీడియా కథనాల ప్రకారం, ది రాజా సాబ్ సినిమాను సుమారు రూ.400 నుంచి రూ.450 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మించినట్లు సమాచారం. ఈ విషయాన్ని చిత్ర బృందం అధికారికంగా ప్రకటించకపోయినా..భారీ సెట్స్‌, గ్రాఫిక్స్‌, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్‌ కోసం పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు చేసినట్లు టాక్‌ వినిపిస్తోంది.

దర్శకుడు మారుతికి ఈ సినిమా కోసం సుమారు రూ.18 కోట్ల పారితోషికం అందినట్లు కథనాలు చెబుతున్నాయి. దాదాపు మూడు సంవత్సరాల పాటు ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై నిరంతరం పని చేసిన కారణంగా ఈ మొత్తాన్ని తీసుకున్నానని మారుతి ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలియజేశారు. ఇది ఆయన కెరీర్‌లోనే అత్యధిక పారితోషికమని కూడా ప్రచారం జరుగుతోంది.

హీరో ప్రభాస్ విషయానికి వస్తే, సాధారణంగా ఒక్క సినిమాకు రూ.150 కోట్లు తీసుకునే ఆయన, ది రాజా సాబ్ కోసం సుమారు రూ.100 కోట్లకే ఒప్పుకున్నారని వార్తలు వచ్చాయి. అంటే దాదాపు 33 శాతం పారితోషికాన్ని తగ్గించుకున్నట్టే. గతంలో ఆయన ‘ఆదిపురుష్’ సినిమాకు రూ.150 కోట్లు తీసుకున్నారు.   

ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ నటుడు సంజయ్ దత్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆయనకు రూ.5 నుంచి రూ.6 కోట్ల వరకు పారితోషికం ఇచ్చినట్లు కథనాలు ఉన్నాయి. అలాగే తెలుగులో తొలి సినిమా చేస్తున్న మాళవిక మోహనన్ కు సుమారు రూ.2 కోట్ల వరకు చెల్లించినట్లు సమాచారం.

హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్ ఈ చిత్రానికి రూ.1.2 నుంచి రూ.1.5 కోట్ల వరకు పారితోషికం అందుకున్నారని టాక్‌. మరో నటి రిద్ధి కుమార్ కు సుమారు రూ.3 కోట్లు ఇచ్చినట్లు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది.

కామెడీ బ్రహ్మ బ్రహ్మానందం ఈ సినిమాలో ముఖ్యమైన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆయనకు దాదాపు రూ.80 లక్షలు పారితోషికంగా ఇచ్చినట్లు సమాచారం. అలాగే సీనియర్ నటుడు అనుపమ్ ఖేర్ కు సుమారు రూ.1 కోటి అందినట్లు కథనాలు చెబుతున్నాయి.

The Raja Saab The Raja Saab budget The Raja Saab cast remuneration Prabhas The Raja Saab fee Prabhas Remuneration Maruthi remuneration

