The Raja Saab HD Print: ఇంకా బొమ్మ రవిలు ఉన్నారా.. ఇంటర్నెట్ లో రాజాసాబ్ హెచ్ డీ ప్రింట్

The Raja Saab HD Print:
ఇటీవల డార్లింగ్ ప్రభాస్ నటించిన తాజా సినిమా ‘రాజాసాబ్’ మరో పెద్ద సమస్యను ఎదుర్కొంది. జనవరి 9న భారీ అంచనాలతో థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ సినిమాకు మొదటి నుంచే మిశ్రమ స్పందన వస్తోంది. కథ, స్క్రీన్ప్లే విషయంలో కొందరు ప్రేక్షకులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేయగా.. ప్రభాస్ నటన మాత్రం బాగుందని అభిమానులు చెబుతున్నారు.
రాజా సాబ్ సినిమా టికెట్ రేట్ల విషయంలో పెద్ద వివాదం జరిగింది. అధిక టికెట్ ధరలపై ప్రభుత్వ మెమో జారీ చేయగా..ఆ మెమోను తెలంగాణ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. దీంతో థియేటర్ల వద్ద గందరగోళ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ఈ వివాదం చల్లారకముందే, ఇప్పుడు మరో షాకింగ్ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
‘రాజాసాబ్’ సినిమా HD ప్రింట్ ఆన్లైన్లో లీక్ కావడం కలకలం రేపింది. కొంతమంది కేటుగాళ్లు సినిమాను పైరసీ చేసి వివిధ ఆన్లైన్ వెబ్సైట్లలో అప్లోడ్ చేసినట్లు సమాచారం. ఇది చిత్ర బృందానికి, నిర్మాతలకు పెద్ద నష్టాన్ని కలిగించే అంశం. ముఖ్యంగా థియేటర్లలో ప్రేక్షకుల సంఖ్యపై దీని ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది.
ఈ విషయం తెలిసిన వెంటనే ప్రభాస్ అభిమానులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా, ముఖ్యంగా X (ట్విట్టర్)లో, పైరసీపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని, లీక్ చేసిన వారిపై కఠిన శిక్షలు విధించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
పైరసీ అనేది కేవలం సినిమా బృందానికి నష్టం కలిగించడమే కాదు, చట్టపరంగా కూడా నేరమే. సినిమాల కోసం కష్టపడే వందలాది మంది కళాకారులు, సాంకేతిక నిపుణుల శ్రమను ఇది అవమానిస్తుంది. అందుకే ప్రభుత్వం, సైబర్ క్రైమ్ అధికారులు ఇలాంటి విషయాలపై గట్టిగా స్పందించాలని ప్రేక్షకులు కోరుతున్నారు.
అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఐ బొమ్మ రవి.. జైల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇలా జరగడంతో ఇంకా ఎంతమంది ఐ బొమ్మ రవిలు ఉన్నారు అన్న కామెంట్లు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. వీళ్ళ వల్ల భారీ అంచనాలతో విడుదలైన రాజాసాబ్ సినిమా టికెట్ రేట్ల వివాదం, మిశ్రమ రివ్యూలు.. ఇప్పుడు HD ప్రింట్ లీక్ వంటి సమస్యలతో ఇబ్బందుల్లో పడింది.