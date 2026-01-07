The Raja Saab:‘ది రాజా సాబ్’ ముందున్న సవాళ్లు ఇవే.. ప్రభాస్ టార్గెట్ ఇదే..!

The Raja Saab Review: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘ది రాజా సాబ్’. మారుతి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ భారీ ఖర్చుతో నిర్మించింది. ఈ సినిమాను సంక్రాంతి కానుకగా ఈ యేడాది ముందుగా బరిలో దిగుతుంది. ఈ సినిమాతో ప్రభా్ ముందున్న అతిపెద్ద సవాళ్లు ఇవే.
Prabhas The Raja Saab Target: ‘బాహుబలి 2’ తర్వాత ప్యాన్ ఇండియా ఇమేజ్ తర్వాత ప్రభాస్ పూర్తి స్థాయిలో హార్రర్ కామెడీ కాన్సెప్ట్ తో చేసిన చిత్రం ‘ది రాజా సాబ్’. ఈ సినిమా దాదాపు మూడు గంటలకు పైగా ఉంది. ఈ సినిమాకు సెన్సార్ U/A సర్టిఫికేట్ జారీ చసింది. ఈ సినిమా 3 గంటలకు పైగా నిడివి ఉంది.
చాలా రోజుల తర్వాత ప్రభాస్ పూర్తి స్థాయిలో కామెడీ ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీలో చేశాడు. ఈ సినిమా సందడి చేయడానికి సిద్ధం అవుతూ ఉంది. బజ్ అంతగా లేదు. అమెరికాలో ఓవర్సీస్ బుకింగ్స్ ఎపుడో ఓపెన్ చేసినా.. ఇంకా పెద్దగా ఇంపాక్ట్ లేదు. రిలీజ్ వరకు $1 మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ కు చేరుకునే అవకాశం ఉంది. ఇక సినిమాలో సంజయ్ దత్, నిధి అగర్వాల్ బ్యాడ్ సెంటిమెంట్ గా భావిస్తున్నారు. సంజయ్ దత్ ఏ తెలుగు చిత్రం హిట్ కాలేదు. అటు నిధికి ‘ఇస్మార్ట్ శంకర్’ తప్పించి మరో హిట్ లేదు. అది ప్రభాస్ అభిమానులను భయపెడుతున్న అంశమనే చెప్పాలి.
మరోవైపు ప్రభాస్, మారుతి కాంబినేషన్ లో వస్తోన్న ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీకి టాక్ కీలకం కానుంది. పాజిటివ్ టాక్ వస్తే ఫస్ట్ డే రికార్డ్ ఓపెనింగ్స్ రాబట్టే అవకాశాలున్నాయి. ఈ సినిమా తెలుగుతో పాటు హిందీ బెల్ట్ లో కనెక్ట్ కావడం అత్యంత కీలకం. అక్కడి వసూళ్లే ఈ సినిమా వసూళ్లను నిర్ణయించనున్నాయి. తమిళంలో ‘జన నాయకన్’ ఎఫెక్ట్ వల్ల వసూళ్లపై ప్రభావం చూపనున్నాయి.
తాజాగా ‘ది రాజా సాబ్’ సినిమా ప్రీమియర్స్ తో రిలీజ్ కాబోతుంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా తొలి రోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 50 కోట్ల వరకు గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టే అవకాశాలున్నట్టు ట్రేడ్ రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి. తెలంగాణలో ప్రైస్ హైక్ ఇంకా పెండింగ్ లో ఉంది.
మరి ఈ సినిమాకు ప్రభాస్ ఇమేజ్ పెద్ద ఎస్సెట్. దానికి తోడు టాక్ మంచిగా ఉంటే ఈ సినిమా అనుకున్న టార్గెట్ ను రీచ్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. మొత్తంగా ప్రభాస్ ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీతో నిజంగానే బాక్సాఫీస్ రాజా సాబ్ అవుతాడా లేదా అనేది చూడాలి.