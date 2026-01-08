The Raja Saab Review : ది రాజా సాబ్ ప్రీమియర్ టాక్ వచ్చేసిందోచ్.. ప్రభాస్ సినిమాలో ఆ సీన్ అరాచకం..!

The Raja Saab Review and Rating: ది రాజా సాబ్ ప్రీమియర్స్ మొదలైపోయాయి. అమెరికా నుంచి ఇండియా వరకు ఈ ప్రభాస్ సినిమా కోసం ఎంతోమంది ఎదురుచూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత ప్రభాస్ నుంచి వస్తున్న ఒక కామెడీ సినిమా కావడంతో.. ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. మరి ప్రీమియర్స్ నుంచి ఈ చిత్రం టాక్ ఎలా ఉందంటే..
ప్రభాస్ సినిమా ది రాజా సాబ్ ప్రీమియర్స్ అంగరంగ వైభవంగా మొదలైపోయాయి. థియేటర్స్ దగ్గర ప్రభాస్ అభిమానుల హంగామా అలా.. ఇలా లేదు.. ఇప్పటికే అడ్వాన్స్ బుకింగ్ తో సంచలనం సృష్టించిన ఈ చిత్రం ప్రీమియర్స్ కోసం అభిమానులు క్యూ కట్టేశారు.
ఈ చిత్రం ప్రీమియర్స్ అయిన వెంటనే ఈ సినిమా టాక్ ట్విట్టర్లో షేర్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఒకరు ఈ సినిమాకి స్టార్టింగ్ టైటిల్ కాదు హైలెట్ అంటూ ఆ ఫోటోలను షేర్ చేశారు. అంతేకాకుండా ఈ చిత్రం టైటిల్స్ వేసేటప్పుడు ముందుగా సందీప్ రెడ్డి వంగాకి థాంక్యూ కాదు వెయ్యడంతో…ఆ పేరుకే విజిల్స్ పడుతున్నాయి.
ముఖ్యంగా ప్రభాస్ మొదటి సినిమా నుంచి కల్కి సినిమా వరకు ఆయన అన్ని స్టిల్స్ వేసి వెంటనే రాజా సాబ్ అన్న టైటిల్ వేసే సీన్ కి ప్రభాస్ అభిమానులు విజిల్స్ తో థియేటర్స్ ని దద్దరిల్లేలా చేస్తున్నారు.
ఇక మొదటి 20 నిమిషాలు కూడా ఎక్కడ బోర్ కొట్టించకుండా స్టోరీ లోకి తీసుకెళ్లి.. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది అంటూ కొంతమంది ట్వీట్స్ పెడుతున్నారు.
మరి మొత్తానికి ఈ సినిమా టాక్ ఎలా ఉందో తెలియాలి అంటే ఇంకా కొన్ని గంటలు వేచి చూస్తే సరిపోతుంది.