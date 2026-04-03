Singer Sunitha: సింగర్ సునీత నవ్వు వెనక షాకింగ్ రహస్యం.. అసలు విషయం ఇదే!

Singer Sunitha Secret : తెలుగు సినీ సంగీత ప్రపంచంలో తన స్వరంతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న గాయని సునీత.. గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. “ఈ వేళలో నీవు ఏం చేస్తూ ఉంటావో” వంటి పాటలతో ఆమె తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు. ఎన్నో హిట్ పాటలు పాడుతూ, డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్‌గా కూడా మంచి పేరు సంపాదించారు.
ప్రస్తుతం నాలుగు పదుల వయసులో ఉన్న సునీత త్వరలో ఐదు పదులలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారు. అయినా కూడా ఆమె అందం, చిరునవ్వు మాత్రం ఇప్పటికీ యంగ్ హీరోయిన్స్‌కు పోటీగా ఉంటుంది. చాలామంది ఆమెను చూసి “ఇంత అందంగా ఎలా ఉంటారు?” అని ఆశ్చర్యపోతుంటారు. ఒకప్పుడు ఆమెకు హీరోయిన్ అవకాశాలు కూడా వచ్చాయని చెప్పడం విశేషం.  

వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా సునీత ఎన్నో మార్పులు చూసారు. మొదటి భర్తతో ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్న ఆమె, తరువాత Ram Veerapaneni ను రెండో వివాహం చేసుకొని ప్రస్తుతం సంతోషంగా జీవితం కొనసాగిస్తున్నారు. కుటుంబంతో పాటు తన కెరీర్‌ను కూడా సమతూకంగా నడుపుతున్నారు.

ఇక ఈమధ్య ఒక ఇంటర్వ్యూలో సునీత చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. సాధారణంగా సునీత ఎప్పుడూ నవ్వుతూ కనిపిస్తారు. ఆమె నవ్వు చాలా మందికి ఇష్టం. అయితే “ఎందుకు ఎప్పుడూ నవ్వుతుంటారు?” అని అడిగిన ప్రశ్నకు ఆమె ఇచ్చిన సమాధానం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.

సునీత మాట్లాడుతూ.. తన మొహం దుంద్రంగా ఉండటమే కాకుండా..తన ముఖంలో బుగ్గలు చీక్‌లు కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయని, అందుకే నవ్వితే అవి తగ్గుతాయని అనుకుని నవ్వుతూ ఉంటానని చెప్పారు. కానీ ఎంత నవ్వినా ఆ బుగ్గలు మాత్రం తగ్గలేదని సరదాగా చెప్పారు. ఈ మాటలు వినగానే అభిమానులు నవ్వు ఆపుకోలేకపోతున్నారు.  

అయితే నిజానికి సునీత నవ్వు వెనక ఉన్న అసలు కారణం ఆమె సింప్లిసిటీ.. పాజిటివ్ నేచర్ అని చెప్పాలి. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా చిరునవ్వుతో ముందుకు సాగడం ఆమె ప్రత్యేకత. అందుకే ఆమెకు అభిమానులు కూడా ఎంతో ప్రేమ చూపిస్తున్నారు.

