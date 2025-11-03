Gold Rate: ప్రపంచంలోనే అత్యంత చిన్న దేశం.. ఇక్కడ బంగారం ధరలు చాలా చీప్..!!

Cheapest Gold Country: దుబాయ్ లో చాలా తక్కువ ధరకే బంగారం లభిస్తుందని చాలా మంది చెబుతుంటారు. కానీ దుబాయ్ కంటే తక్కువ ధరకే ఈ చిన్న దేశంలో లభిస్తుందని మీకు తెలుసా. అది కూడా భారత్ కు పొరుగున ఉన్న దేశంలోనే. ఆశ్చర్యంగా ఉందా. అయితే ఈ స్టోరీ చదవండి.
ప్రపంచంలోనే అత్యంత చౌకైన బంగారం దుబాయ్లో దొరుకుతుందని తెలుసు. కానీ నిజానికి భూటాన్లోబంగారం దుబాయ్ కంటే చౌకగా ఉంటుంది. అయితే, హాంకాంగ్, స్విట్జర్లాండ్, టర్కీ, ఇండోనేషియా, USA వంటి దేశాలలో భూటాన్ కంటే బంగారం మరింత చౌకగా లభిస్తుందని చెబుతుంటారు.
భూటాన్లో, పర్యాటకులకు బంగారం డ్యూటీ-ఫ్రీ షాపులలో పన్ను లేకుండా లభిస్తుంది. దీని వలన అక్కడ ధర తక్కువగా ఉంటుంది. పర్యాటకులను ఆకర్షించడానికి భూటాన్ ప్రభుత్వం ఈ సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. అయితే, ఈ సౌకర్యం థింఫు, పారో వంటి నగరాల్లోని అధికారం కలిగిన డ్యూటీ-ఫ్రీ షాపులకు మాత్రమే పరిమితమని పేర్కొంది.
భూటాన్లో బంగారంపై దిగుమతి సుంకాలు ఇతర దేశాల కంటే తక్కువగా ఉన్నాయి. కానీ దానివల్ల ధరలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చౌకగా ఉండవు. హాంకాంగ్ , స్విట్జర్లాండ్ వంటి దేశాలు ఇంకా తక్కువ దిగుమతి సుంకాలు, పన్నులను కలిగి ఉన్నాయి.
ఒక భారతీయ పౌరుడు భూటాన్ నుండి బంగారం కొని భారతదేశానికి తీసుకురావాలనుకుంటే, పురుషులు 20 గ్రాముల వరకు డ్యూటీ ఫ్రీ బంగారాన్ని, మహిళలు 40 గ్రాముల వరకు కస్టమ్ డ్యూటీ ఫ్రీ బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చు.
అక్కడి నుంచి బంగారాన్ని తీసుకురావడం చట్టవిరుద్ధం కాదు, కానీ భారతీయ కస్టమ్స్ నిబంధనల ప్రకారం అదనపు బంగారాన్ని దిగుమతి చేసుకోవడం తప్పనిసరి. సుంకం చెల్లించకుండా 20-40 గ్రాముల కంటే ఎక్కువ తీసుకురావడం చట్టవిరుద్ధంగా పరిగణిస్తుంది. అంతకంటే ఎక్కువ బంగారం తీసుకువస్తే.. జరిమానాలు లేదా జప్తుకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
అయితే బంగారం కొనేవారికి భూటాన్ ప్రభుత్వం ఒక ప్రత్యేక షరతు విధించింది, విదేశీ పౌరులు కనీసం ఒక రాత్రి అక్కడ అధీకృత హోటల్లో బస చేయాలి.
విదేశీయులు హోటల్లో బస చేయాలనే షరతును నెరవేర్చిన తర్వాతే బంగారం కొనడానికి అనుమతిస్తారు.
తక్కువ ధరలు, పన్ను రహిత మార్కెట్ కారణంగా, భూటాన్ ఇప్పుడు బంగారం షాపింగ్కు కొత్త గమ్యస్థానంగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది.