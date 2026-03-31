Hanuman Jayanti 2026: వీరికి హనుమంతుడి కటాక్షం.. ఈ రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు!

Hanuman Blessings For Zodiac Signs: హనుమాన్ అనుగ్రహం వల్ల కొన్ని రాశులవారికి ఎల్లప్పుడు అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. జీవితంలో కష్టాల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. 

Hanuman Blessings For Zodiac Signs Telugu: ప్రతి సంవత్సరం హనుమాన్ జయంతిని ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు హిందువులంతా అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో ఈ పండగను జరుపుకోవడం ఆనవాయితిగా వస్తోంది. ప్రతి ఏటా చైత్ర మాస శుక్ల పక్ష పూర్ణిమ తిథి నాడు హనుమాన్ జయంతిని నిర్వహిస్తారు. శివుని రుద్రావతారంగా భావించే ఆంజనేయుడిని పూజించడం వల్ల కష్టాలన్నీ తొలగిపోయని భక్తుల నమ్మకం.. అంతేకాకుండా ధైర్యసాహసాలు సిద్ధిస్తాయని భక్తులు ఆపారంగా నమ్ముతారు. 
 
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, 2026లో చైత్ర పూర్ణిమ తిథి ఏప్రిల్ 1వ తేదీ ఉదయం 7:06 గంటలకు ప్రారంభమై, ఏప్రిల్ 2వ తేదీ ఉదయం 7:41 గంటలకు ముగుస్తుంది. అయితే, నిపుణులు ఉదయం తిథిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే.. హనుమాన్ జయంతి వేడుకలను ఏప్రిల్ 2 జరుపుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇదిలా ఉంటే ఆంజనేయుడు కొన్ని రాశులవారికి ఎల్లప్పుడు అనుగ్రహం అందిస్తాడు.. అలాగే వారు జీవితంలో ఉన్నతంగా జీవిస్తారు.   

ఈ మేష రాశికి అధిపతి కుజుడు.. హనుమంతుడి అనుగ్రహం ఈ రాశివారికి కూడా ఎల్లప్పుడు ఉంటుంది. అలాగే వీరు ఎంతటి కష్టనష్టాలనైనా ఎదురించి జీవితంలో ముందుకు సాగుతారు. అంతేకాకుండా డబ్బులు కూడా బాగా సంపాదిస్తారు. 

హనుమంతుడి అనుగ్రహం పొందే రాశుల్లో సింహ రాశి కూడా ఒకటి.. ఈ రాశివారు కూడా సమాజంలో మంచి గుర్తింపు పొందడమే కాకుండా ఆర్థికంగా బాగా రాణించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

కుజుడు అధిపతిగా ఉన్న మరో రాశి వృశ్చికం కూడా.. హనుమంతుడి కృప వల్ల వీరు అత్యంత తెలివైన వారిగా.. ఓర్పు కలిగిన వారిగా ఉంటారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆపద సమయాల్లో వీరికి హనుమంతుడు అండ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా తీవ్ర ఖర్చులు కూడా ఉన్నప్పటికీ ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతూ ఉంటాయి..

శని దేవుడి అనుగ్రహం ఉన్న రాశుల్లో కుంభ రాశి కూడా ఒకటి.. అయితే, ఈ రాశివారికి హనుమంతుడి అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుంది. ఈ రాశివారు న్యాయబద్ధంగా ముందుకు సాగుతారు. అంతేకాకుండా అనేక సమస్యల నుంచి విముక్తి కూడా పొందుతారు. అలాగే ఆర్థిక సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి.   

