Heart Attack Reasons: ఈ ఐదు పనులు చేయడం వల్ల మాత్రమే గుండెపోటు వస్తోంది.. నిర్ధారించిన వైద్యులు..

Heart Attack: ప్రస్తుత తరం వారిలో గుండె సంబంధిత వ్యాధులు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి.. ముఖ్యంగా గత కొద్ది సంవత్సరాలగా..గుండెపోటు ఎక్కువగా వస్తోంది అని నిర్ధారణ కూడా అయింది. అన్నిటికన్నా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటి అంటే.. 30 సంవత్సరాల లోపల వారికి ఇలా రావడం.. అయితే ఇప్పుడు చెప్పే ఐదు పనులు చేయడం వల్లే ఇది ఎక్కువగా వస్తోంది అని అంటున్నారు వైద్యులు..
అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఈ తరం వారిలో స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ అవ్వడం వల్లే.. ఈ అనారోగ్య సమస్య.. ఎక్కువగా వస్తోంది అని చెబుతున్నాయి ఎన్నో సర్వేలు. స్మోకింగ్ చేయడం వల్ల.. గుండెపోటు రావడం చాన్స్ మరి ఎక్కువ అవుతుందంట. అందుకే పొగ తాగడం మానేయడం ఎంతో ఉత్తమం..
ప్రస్తుత తరం వాళ్లు నిద్ర కూడా చాలా తక్కువగా పోతారు. ముఖ్యంగా రాత్రి 1 పైన పనుకొని ఉదయాన్నే ఎప్పుడో లేస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది కేవలం 3 నుంచి నాలుగు గంటలు మాత్రమే నిద్రపోతారు. ఇలా కాకుండా సరైన సమయంలో నిద్రపోతూ.. రోజుకి కనీసం ఏడు నుంచి 8 గంటల పాటు ప్రశాంతమైన నిద్ర ఉండాలి అని చెబుతున్నారు వైద్య నిపుణులు. ఇది కూడా గుండె సంబంధిత వ్యాధులు రావడానికి ప్రధాన కారణం.
ఇక అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా.. లైఫ్ స్టైల్ మారడం వల్ల ఎక్కడ పడితే అక్కడ తినేస్తూ ఉంటారు. అయితే అన్నం లేదా ఇడ్లీ, దోస లాంటివి తినడం పరవాలేదు కానీ.. సమయం లేదు అని పిజ్జా, బర్గర్, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్.. లాంటివి ఆహారంగా తీసుకొని రోజు గరిపేయడం వల్ల గుండెపోటులు లాంటివి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువవుతుంది.
ధూమపానం, మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం అని ప్రతి దగ్గర మనం వింటూనే.. చదువుతూనే ఉంటాం. అయినా కానీ చాలామంది ఆల్కహాల్ తాగుతూ ఉంటారు. ఆల్కహాల్ తాగడం వల్ల గుండె సంబంధిత వ్యాధులు ఎన్నో వస్తాయి. కాబట్టి ఆల్కహాల్ కి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది.
ఇక పైన వాటి అన్నిటినీ పాటించడంతోపాటు స్ట్రెస్ కి.. దూరంగా ఉండటం చాలా అవసరం. ఎక్కువగా ఆలోచించడం లేకపోతే పరదం వల్ల..గుండెపోటు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా పెరుగుతాయి.