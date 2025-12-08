English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Loan: RBI గుడ్ న్యూస్.. ఈ 5 బ్యాంకుల్లో తక్కువ వడ్డీతో లోన్స్.. ఏ బ్యాంకులో వడ్డీ రేట్లు ఎలా?

Loan: RBI గుడ్ న్యూస్.. ఈ 5 బ్యాంకుల్లో తక్కువ వడ్డీతో లోన్స్.. ఏ బ్యాంకులో వడ్డీ రేట్లు ఎలా?

Loan Interest Rates Fall: రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా డిసెంబర్ 5వ తేదీన కీలక ప్రకటన చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇది లోన్లు తీసుకునేవారికి గుడ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి. మరోసారి కేంద్ర బ్యాంకు రెపోరేటును తగ్గించడంతో హోంలోన్ తోపాటు ఇతర లోన్ల వడ్డీ రేట్లు కూడా కిందికి వచ్చాయి. దీంతో ఈఎంఐ లేదా టెన్యూర్ కూడా తగ్గుతుంది. మరి టాప్ బ్యాంకుల్లో తక్కువ వడ్డీరేట్లు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

1 /7

గత వారం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించింది. ఈ నిర్ణయం వివిధ బ్యాంకుల నుండి రుణాలు తీసుకునే కస్టమర్లకు శుభవార్త అని చెప్పాలి. RBI ప్రకటన తర్వాత, ఐదు ప్రధాన బ్యాంకులు తమ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించాయి. తద్వారా అవి చౌకగా మారాయి. వీటిలో బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఉన్నాయి. ఏ బ్యాంక్ ఏ తక్కువ వడ్డీ రేట్లకు రుణాలను అందిస్తుందో తెలుసుకుందాం.

2 /7

ఫిబ్రవరి 2025లో రెపో రేటు తగ్గించింది. ఆ సమయంలో సెంట్రల్ బ్యాంక్ దానిని 6.50శాతం నుండి 6.25శాతానికి 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించింది. ఇది ఐదు సంవత్సరాలలో మొదటి రెపో రేటు తగ్గింపు. తదనంతరం, తరువాతి ఏప్రిల్ సమావేశంలో, MPC మళ్ళీ రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించి, దానిని 6శాతానికి తగ్గించింది. జూన్ 2025లో, వరుసగా మూడవ కోత, ఈసారి మునుపటి కంటే రెట్టింపు, 50 బేసిస్ పాయింట్ల రేటు తగ్గింపును చూసింది, దీనితో పాలసీ రేటు 5.50శాతానికి చేరుకుంది. సంవత్సరం చివరి నెలలో, RBI మరోసారి 25 బేసిస్ పాయింట్ల రెపో రేటు తగ్గింపును ప్రకటించింది.

3 /7

  బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా RBI రెపో రేటు తగ్గించిన వెంటనే, అనేక బ్యాంకులు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి తమ రుణ రేట్లను సవరించడం మరియు తగ్గించడం ద్వారా తమ కస్టమర్లకు బహుమతులు ఇచ్చాయి. రెపో రేటు తగ్గింపు తర్వాత వెంటనే , బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తన లింక్డ్ లెండింగ్ రేటు (RBLR)ను 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించింది, అంటే 8.35శాతం నుండి 8.10శాతానికి. కొత్త రేట్లు డిసెంబర్ 5 నుండి అమల్లోకి వచ్చాయి.  

4 /7

  ఇండియన్ బ్యాంక్ రెపో రేటు తగ్గింపు ప్రయోజనాన్ని ఇండియన్ బ్యాంక్ తన కస్టమర్లకు అందించింది, రెపో-లింక్డ్ బెంచ్‌మార్క్ లెండింగ్ రేటు (RBLR)ను 8.20శాతం నుండి 7.95శాతానికి తగ్గించింది. అదనంగా, ఇండియన్ బ్యాంక్ తన కస్టమర్ల కోసం MCLR (మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్-బేస్డ్ లెండింగ్ రేట్)ను 5 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించింది. కొత్త రేట్లు డిసెంబర్ 6 నుండి అమలులోకి వస్తాయి.  

5 /7

బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా RBI రెపో రేటును తగ్గించాలనే నిర్ణయంపై స్పందించిన బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా , తన రుణ వడ్డీ రేట్లను వెంటనే తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. BoB రెపో ఆధారిత రుణ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించింది, దీనితో ఈ భాగం 8.15% నుండి 7.90%కి తగ్గింది. డిసెంబర్ 6 నుండి అమలులోకి వచ్చేలా ఈ కొత్త వడ్డీ రేట్లను బ్యాంక్ అమలు చేసింది.  

6 /7

కరూర్ వైశ్యా బ్యాంక్: రెపో రేటు తగ్గింపు తర్వాత కరూర్ వైశ్యా బ్యాంక్ కూడా తన కస్టమర్లకు అన్ని కాలపరిమితి గల MCLR తగ్గింపును అందించింది. ఈ ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంక్ తన MCLRను 10 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించింది, అంటే 9.55% నుండి 9.45%కి, కొత్త రేట్లు డిసెంబర్ 7 నుండి అమలులోకి వస్తాయి.  

7 /7

బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర: ఆర్‌బిఐ రేటు తగ్గింపుకు అనుగుణంగా, హోంలోన్, వెహికల్ లోన్స్ , ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ రెపో-లింక్డ్ లెండింగ్ రేటుతో అనుసంధానించిన ఇతర రుణాలు సహా రిటైల్ రుణాలపై వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్ల తగ్గింపును బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఆదివారం ప్రకటించింది . డిసెంబర్ 6 నుండి అమలులోకి వచ్చే ఈ సవరణతో, గృహ రుణాలు 7.10% నుండి, కార్ రుణాలు 7.45% నుండి ప్రారంభమవుతాయని బ్యాంక్ తెలిపింది.  

Loan Rate Cut Repo rate cut Repo Rate Cut Impact Cheapest Loan Banks Cheaper Loan RBI repo rate cut Bank Of Baroda Rate Cut Indian Bank Rate Cut Bank Of India Rate Cut Karur Vysya Bank Rate Cut Bank Of Maharashtra Rate Cut

Next Gallery

EPS Pension Hike: కొత్త సంవత్సరంలో ఉద్యోగులకు తీపికబురు..రూ.1,000 నుంచి రూ.7,500 పెంపు..క్లారిటీ వచ్చేది అప్పుడే!