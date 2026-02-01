Lucky Zodiac Signs: మాఘ పౌర్ణమితో ఈ 5 రాశులను వెంటాడనున్న అదృష్ట దేవత

These 5 Lucky Zodiac Signs In February: మాఘ పూర్ణిమ ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన రావడంతో ఈ రోజు శుక్రుడు ఉదయుడు, రవి పుష్యుడు శుభ సంయోగం చెందుతారు. దీంతో మొత్తం 5 రాశులకు బాగా కలిసి వస్తుంది. మాఘ పూర్ణిమతో అనేక శుభ యోగాలతో ప్రారంభమవుతుంది. శుక్రుడు ఉదయించడంతోపాటు రవి పుష్య నక్షత్ర శుభ సంయోగం కూడా ఏర్పడుతోంది. ఈ శుభ యోగాలతో ప్రారంభమయ్యే ఫిబ్రవరి ఐదు రాశిచక్రాల కింద జన్మించిన వారికి చాలా శుభప్రదం.
హిందూ మతంలో మాఘ పౌర్ణమి చాలా ముఖ్యమైనది. మాఘ పూర్ణిమ ఆదివారం రాగా.. ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన శుక్రుడు మకరరాశిలో ఉదయిస్తున్నాడు. శుభ పుష్య నక్షత్రం ఆదివారం కావడంతో ఈ యోగాన్ని రవి పుష్య యోగం అని పిలుస్తారు. ఈ కలయికలన్నీ ఐదు రాశులకు చాలా శుభప్రదమైన సంకేతాలను అందిస్తున్నాయి. ఈ రాశుల వారికి ఫిబ్రవరి 2026 డబ్బు, వృత్తి, ప్రేమ విషయాలలో శుభ ఫలితాలను పొందుతారు.
వృషభం: వృషభ రాశి వారికి ఫిబ్రవరి నెల శుభ యోగాలతో ప్రారంభమవుతుంది. ఈ నెలలో సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రస్తుత ఉద్యోగంలో కొత్త ఉద్యోగంలోకి వెళ్లవచ్చు.. లేదంటే పదోన్నతి పొందవచ్చు. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుండడమే కాకుండా సంపద పెరుగుతుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు అకస్మాత్తుగా పూర్తవుతాయి. ఆరోగ్యంలో మెరుగుదల ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి: కెరీర్లో కర్కాటక రాశి వారు పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో అధికారుల ప్రశంసలు పొందవచ్చు. వీరి ఆదాయం కూడా పెరగవచ్చు. ఆర్థిక సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. విద్యార్థులు, ఉద్యోగం కోసం అన్వేషించే వారు పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూలలో విజయం సాధిస్తారు.
తులా రాశి: ఈ రాశి వారికి సృజనాత్మకత అత్యున్నత స్థాయిలో ఉంటుండడంతో గొప్ప విజయానికి దారితీస్తుంది. కళ, రచనలో పాల్గొన్న వారు గుర్తింపు పొందుతారు. ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వం ప్రజాదరణ పొందేలా చేస్తుంది. వీరి కుటుంబ జీవితం కూడా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది.
మకర రాశి: ఈ నెలలో మకర రాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఉన్న సమస్యలు క్రమంగా తొలగిపోతాయి. కొత్త కెరీర్ అవకాశాలు తలెత్తవచ్చు. మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పురోగతి సాధ్యమవుతుంది. ప్రేమ, వివాహం వంటివి సానుకూలంగా మారుతాయి.
కుంభ రాశి: ఫిబ్రవరి నెల జీవితంలో ఒక స్వర్ణయుగానికి నాంది కావచ్చు. దాదాపు ప్రతి రంగంలో విజయం సాధిస్తారు. నెల ప్రారంభంలో ఒక ముఖ్యమైన కోరిక నెరవేరవచ్చు. ఈ రాశివారికి సంపద పెరుగుతుంది. పనిచేసే ప్రాంతంలో హోదా, ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. గమనిక: ఈ సమాచారం అవగాహన కల్పించడం కోసమే అందించినది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ నిర్ధారించడం లేదు.