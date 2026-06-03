/Chennai Super Kings: మాకొద్దు బాబోయ్.. ఈ ఐదుగురు ప్లేయర్లకు దండం పెట్టేసిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్..!

Chennai Super Kings: వరుసగా మూడో సీజన్లోనూ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ప్లే ఆఫ్స్కు చేరకుండానే ఇంటి ముఖం పట్టింది. గత సీజన్లో పాయింట్ల పట్టికలో చివరి స్థానంలో నిలిచిన చెన్నై.. ఈసారి 8వ స్థానంతో సీజన్ను ముగించింది. ఆడిన 14 మ్యాచ్ల్లో ఆరు విజయాలు, 8 ఓటములతో 12 పాయింట్లు సాధించింది. దీంతో వచ్చే సీజన్కు టీమ్లో కీలక మార్పులు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. జట్టు నుంచి ఈ ప్లేయర్లను రిలీజ్ చేసే అవకాశం ఉంది.
గాయం కారణంగా ఎల్లిస్ సీజన్ మధ్యలోనే వెళ్లిపోయాడు. గత రెండు సీజన్లుగా జట్టుతో ఉన్నా.. గాయాల కారణంగా ఎక్కువ మ్యాచ్లు ఆడలేదు. దీంతో ఎల్లిస్ను వచ్చే సీజన్కు ముందు టీమ్ నుంచి రిలీజ్ చేసే అవకాశం ఉంది.
ఎల్లిస్ స్థానంలో జాన్సన్ను టీమ్లోకి తీసుకున్నారు. మూడు మ్యాచ్ల్లో కేవలం రెండు వికెట్లు మాత్రమే తీశాడు. దీంతో వచ్చే సీజన్కు జాన్సన్ కూడా రిలీజ్ చేసి.. మరో విదేశీ ప్లేయర్ను జట్టులో చేర్చుకునే అవకాశం ఉంది.
స్పిన్ విభాగాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలనే ఉద్దేశంతో లెగ్ స్పిన్నర్ రాహుల్ చాహర్ను వేలంలో తీసుకున్న చెన్నై.. అతనికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఇవ్వలేదు. వేలంలో రూ.5.20 కోట్లకు దక్కించుకుంది. ఈ సీజన్లో మూడు మ్యాచ్ల్లో కేవలం 2 వికెట్లు మాత్రమే తీశాడు.
ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యంత ఖరీదైన అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్గా నిలిచిన కార్తీక్ శర్మ.. 11 మ్యాచ్ల్లో 295 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో రెండు అర్ధసెంచరీలు ఉన్నాయి. వచ్చే సీజన్కు ముందు వేలంలో రిలీజ్ చేసి.. తక్కువ ధరకు మళ్లీ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది.
ప్రశాంత్ వీర్ భారీ అంచనాలతో ఐపీఎల్లోకి అడుగుపెట్టగా.. అంచనాలను అందులేకపోయాడు. ఆరు మ్యాచ్ల్లో కేవలం 90 రన్స్ మాత్రమే చేశాడు. ప్రశాంత్ వీర్ విషయంలో కూడా చెన్నై కీలక నిర్ణయం తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది.