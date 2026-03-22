IPL Records: ఐపీఎల్‌లో కోహ్లీ, ధోనీ ఈ 5 రికార్డులను ఏ ప్లేయర్‌ బద్దలు కొట్టలేడు!

These 5 Unbreakable Records In IPL History By Kohli And Dhoni: క్రికెట్‌లో మస్త్‌ మజా అందించే ఐపీఎల్‌లో కొన్ని రికార్డులు ఎవరూ బద్దలు కొట్టలేరు. ఈ టాప్‌ 5 రికార్డులను ఇకపై ఏ ఆటగాడు అధిగమించలేడు. 18 సీజన్‌లలో కోహ్లీ, ధోని నెలకొల్పిన రికార్డులు ఇలా ఉన్నాయి. వీటిని ఎవరూ అధిగమిస్తారో చూడాలి.
ఐపీఎల్‌ 18 సీజన్లు పూర్తయి కొత్త సీజన్‌ కొన్ని రోజుల్లో ప్రారంభం కానుంది. ఐపీఎల్‌లో ప్రపంచ క్రికెట్‌కు ఎన్నో కొత్త రికార్డులను అందించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఏ ఆటగాడు బద్దలు కొట్టలేని 5 రికార్డుల వివరాలు తెలుసుకుందాం.

ఐపీఎల్ చరిత్రలో 200 కంటే ఎక్కువ వికెట్లు తీసిన ఏకైక వికెట్ కీపర్‌గా ఎంఎస్ ధోనీ రికార్డు సృష్టించాడు. ఆ రికార్డును ఐపీఎల్‌లో ఇప్పటివరకు ఏ వికెట్‌ కీపర్‌ తీయలేకపోయారు. ప్రస్తుతం ఏ వికెట్ కీపర్ కూడా ధోనీ రికార్డును సాధించడానికి సమీపంలో కూడా లేరు.

ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో విరాట్‌ కోహ్లీ ముందు ఉన్నాడు. ఐపీఎల్‌లో 8,661 పరుగులతో విరాట్ కోహ్లీ అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు. కోహ్లీ రికార్డుకు చేరువలో రోహిత్‌ శర్మ ఉన్నాడు. 7,046 పరుగులతో రోహిత్ శర్మ ఉండగా.. కోహ్లీ రికార్డును మాత్రం ఇప్పట్లో ఎవరూ బద్దలు కొట్టే అవకాశం లేదు.

2016 ఐపీఎల్ సీజన్‌లో విరాట్ కోహ్లీ 973 పరుగులు చేసి రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఒకే సీజన్‌లో ఒక బ్యాట్స్‌మెన్ చేసిన అత్యధిక పరుగులు ఇవే కావడం విశేషం. ఈ రికార్డును అధిగమించడం ప్రస్తుతానికి ఏ బ్యాటర్‌కు సాధ్యం కానిది.

ఐపీఎల్‌లో ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి విరాట్ కోహ్లీ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తరఫున ఆడుతున్నాడు. ఒక్కసారి కూడా ఫ్రాంచైజీ మార్చలేదు. ఐపీఎల్‌లో ఆర్‌సీబీ తరఫున కోహ్లీ 267 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. ఒకే జట్టుకు ఒక ఆటగాడు 267 మ్యాచ్‌లు ఆడటం ఏ ఆటగాడికి లేదు. ఈ రికార్డు భవిష్యత్‌లో కూడా బద్దలయ్యే అవకాశం లేదు.

ఐపీఎల్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి 18 సీజన్లు ఆర్‌సీబీతోనే విరాట్ కోహ్లీ ఉన్నాడు. 18వ సీజన్‌లో కోహ్లీ తొలి ట్రోఫీని ఆర్‌సీబీకి అందించాడు. 19వ సీజన్‌లో కూడా ఆర్‌సీబీకి ట్రోఫీ అందించడానికి కోహ్లీ పక్కా వ్యూహంతో సిద్ధమయ్యాడు.

