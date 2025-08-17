Large Cap Stocks: సోమవారం ట్రెడింగ్ లో మంచి ప్రాఫిట్ అందించే ఛాన్స్ ఉన్న 3 లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఇవే..!!

Top 3 Large Cap Stocks: ఆగస్టు 18వ తేదీ సోమవారం ట్రేడింగ్ లో మంచి లాభాలను అందించే అవకాశం ఉన్న టాప్ 3 లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్ కి బై రేటింగ్ తోపాటు టార్గెట్ ప్రైజ్ ను కూడా ఇస్తున్నట్లు ప్రముఖ స్టాక్ బ్రోకరేజీ కంపెనీల్లో ఒకటైన ఛాయిస్ బ్రోకింగ్ సంస్థ తెలిపింది. సోమవారం ట్రెడింగ్ లో మంచి ప్రాఫిట్ అందించే అవకాశం ఉన్న లార్ట్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఏవో చూద్దాం.
ప్రముఖ స్టాక్ బ్రోకరేజ్ కంపెనీల్లో ఒకటైన ఛాయిస్ బ్రోకింగ్ కి చెందిన ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్ట్ సుమీత్ బగాడియా ఆగస్టు 18వ తేదీ సోమవారం స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ లో మంచి ప్రాఫిట్ అందించే అవకాశం ఉన్న మూడు లార్జ్ క్యాప్ స్టాకస్ కి బై రేటింగ్ తోపాటుగా టార్గెట్ ప్రైజ్ కూడా ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
ఈ 3 లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లిస్టులో మొదటిది ఆటో సెక్టార్ కు చెందిన మారతీ సుజుకీ ఇండియా లిమిటెడ్ ఉండగా..రెండవది ఫైనాన్స్ సెక్టార్ కు చెందిన బజాజ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్, మూడవది పవర్ సెక్టార్ కు చెందిన పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి.
సోమవారం ట్రెడింగ్ సెషన్ లో ఈ మూడు స్టాక్స్ మంచి ప్రాఫిట్ అందించే అవకాశం ఉంటుందని సుమీత్ బగాడియా ఇన్వెస్టర్లకు సూచించారు. వీటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్: ఈ షేరుకు బై రేటింగ్ తోపాటుగా రూ. 320 టార్గెట్ ప్రైజ్ ఇస్తున్నట్లు ప్రముఖ స్టాక్ బ్రోకరేజ్ సంస్థ ఛాయిస్ బ్రోకింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సుమీత్ బగాడియా వెల్లడించారు. ఈ షేర్ కు రూ. 275 స్టాప్ లాస్ ను అందించారు.
బజాజ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్: ఈషేరుకు బై రేటింగ్ తోపాటు రూ. 2130 టార్గెట్ ప్రైజ్ ఇస్తున్నట్లు సుమీత్ బగాడియా తెలిపారు. బజాజ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ షేరుకు రూ. 1830 స్టాప్ లాస్ ను కూడా అందించారు. గురువారంతో ముగిసిన ట్రెడింగ్ సెషన్ లో బజాజ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ షేర్ ధర రూ. 0.23 శాతం లాభపడింది. కాగా ఈ షేర్ 52 వారాల గరిష్ట ధర రూ. 978.80గా, అలాగే 52వారాల కనిష్ట ధర రూ. 642.50గా ఉంది. గతేడాది ఈకాలంలో ఈ స్టాక్ సుమారు 31శాతం లాభాన్ని తమ షేర్ హోల్డర్స్ కు అందించింది.
మారుతీ సుజుకీ ఇండియా లిమిటెడ్: మారుతీ సుజుకీ ఇండియా లిమిటెడ్ షేరుకు బై రేటింగ్ తోపాటు రూ. 14,300 టార్గెట్ ప్రైజ్ ను అందిస్తున్నట్లు సుమీత్ బగాడియా తెలిపారు. ఈ షేర్ కు రూ. 12,300 స్టాప్ లాస్ ను అందించారు. గురువారం ముగిసిన ట్రేడింగ్ లో మారుతీ షేర్ రూ. 0.55 శాతం లాభపడి రూ. 12, 905 వద్ద ముగించింది. ఈ షేరు 52వారాల గరిష్ట ధర రూ. 13,541. 65కి గాను 52వారాల కనిష్ట ధర రూ. 10,725గా ఉంది. ఈ ఏడాది కాలంలో ఈ స్టాక్ సుమారు 6శాతం లాభాన్ని తమ స్టాక్ హోల్డర్లకు అందించింది. ప్రస్తుతం ఈ కంపెనీ మార్కెట్ క్యాప్ రూ. 4,06,000కోట్లు ఉంది.
Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.