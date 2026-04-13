Powerful Currencies In World: అమెరికా డాలర్ కంటే ఈ దేశాల కరెన్సీలు మోస్ట్ పవర్ ఫుల్.. ఏ దేశ కరెన్సీ నెంబర్ వన్ తెలుసా..!

Powerful Currencies in World: ప్రపంచంలో దాదాపు అన్ని దేశాల వాణిజ్యం అమెరికా డాలర్ తో ముడిపడి ఉంది. అందరు అమెరికా డాలరే శక్తివంతమైనదని అనుకుంటున్నారు. కానీ ఈ దేశాల కరెన్సీ విలువ యూఎస్ డాలర్ కన్నా ఎక్కుగా ఉన్నాయి. 
1.కువైట్ దినార్ - కరెన్సీ రారాజు 2026లో వరల్డ్ లోనే మోస్ట్ పవర్ ఫుల్  కరెన్సీగా కువైట్ దినార్ టాప్ ప్లేస్ లో కొనసాగుతోంది. ఎక్కువ ఆయిల్ నిల్వలతో ఆ దేశ కరెన్సీ అగ్ర స్థానంలో కొనాసాగుతంది. అంతేకాదు ఆ దేశ  ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపులో ఉండటానికి ఇది ఒక కారణం. అమెరికన్ డాలర్ తో పోలిస్తే ఇది చాలా ఎక్కువ. ఆ దేశ కరెన్సీలో 1 రూపాయి దాదాపు మన దేశంలో రూ. 300  లతో సమానం. 

2.బహ్రెయిన్ దినార్ - మనమా యొక్క ఆర్థిక శక్తి కేంద్రం.. కువైట్ తర్వాత, బహ్రెయిన్ దినార్ విలువ సెకండ ప్లేస్ లో  కొనసాగుతుంది. బహ్రెయిన్ అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక సేవల ఆఫ్‌షోర్ బ్యాంకింగ్ తో పాటు ఇంధన వనరుల ద్వారా ఈ దేశ కరెన్సీ విలువ అత్యున్నత స్థాయిలో ఉంది. మన దేశ కరెన్సీ లో రూ.246.33తో సమానం.

3.ఒమాని రియాల్: మస్కట్ ఎడారి నిధి.. ఒమాని రియాల్ గల్ఫ్‌ దేశ  కరెన్సీలలో ఇది బలమైన వాటిలో ఒకటి.  దీని  కరెన్సీ వాల్యూ మన దేశ కరెన్సీ ప్రస్తుత వాల్యూతో పోలిస్తే.. ఆ దేశనికి కరెన్సీ విలువ మన దేశంలో రూ. 241.51 రూపాయిలతో సమానం.  పెట్రోలియం  ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేయడం ద్వారా   రియాల్‌ను బలమైన మారకంగా  ఉంది.   

4.జోర్డాన్ దినార్ - పెట్రా యొక్క అమూల్యమైన కరెన్సీ.. స్థిరమైన ద్రవ్య విధానంతో  జోర్డాన్ దేశ కరెన్సీని దినార్ గా పిలుస్తారు. పరిమితమైన సహజ వనరులు ఉన్న ఈ దేశ కరెన్సీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బలీయమైనది. ఇక్కడ పెట్రోలియం చమురు ఉత్పత్తులు ద్వారా ఈ దేశ  కరెన్సీ  విలువ అత్యున్నత స్థానంలో ఉంది. ఆ దేశ కరెన్సీ వాల్యూ.. మన దేశంలో 131.09 రూపాయిలుగా ఉంది.   

5.బ్రిటిష్ పౌండ్ స్టెర్లింగ్ - లండన్ కాలింగ్.. బ్రిటిష్ పౌండ్ వరల్డ ఎకానమీలో లీడ్ రోల్ ప్లే చేస్తోంది.  ఇది యునైటైడ్ కింగ్ డమ్  ఆర్థికంగా  స్థిరంగా కొనాసాగేలా చేస్తోంది.  బలమైన వాణిజ్య సంబంధాల మూలాంగా  ఈ దేశ కరెన్సీ ప్రస్తుతానికి  టాప్ 5లో కొనసాగుతుంది. ఒక బ్రిటిష్ పౌండ్ మన దేశ కరెన్సీలో రూ. 125.25 గా ఉంది. 

6.కేమాన్ దీవుల డాలర్ - కరేబియన్ లగ్జరీ.. కేమాన్ దీవుల డాలర్ వాల్యూ మొత్తంగా  అమెరికానే నడిపిస్తుంది. ఇది ప్రపంచ ఆర్థిక కేంద్రంగా విలసిల్లుతోంది. అమెరికన్ డాలర్‌తో ముడిపడి ఉన్న KYD ఆఫ్‌షోర్ బ్యాంకింగ్, ఫారెన్ ఎక్సెంజీలు..  లగ్జరీ టూరిజం నుండి ఎక్కువ ఆదాయం వస్తోంది. ఆ దేశ కరెన్సీ విలువ.. మన దేశంలో రూ.111.58గా ఉంది. 

7. స్విస్ ఫ్రాంక్ - సేఫ్ హెవెన్.. రాజకీయ తటస్థత, తక్కువ ద్రవ్యోల్బణం, బలమైన బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ కలిగి ఉన్న దేశాల్లో స్విట్టర్లాండ్ ఒకటి.  ఈ దేశ కరెన్సీ నానాటికీ బలోపేతం అవుతుంది. మంచుతో కూడిన ఆల్ప్స్ పర్వతాలతో కూడిన లోయలు.. సరస్సుల కారణంగా పర్యాటక ప్రదేశంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎంతో మంది  ఈ దేశాన్ని సందర్శిస్తున్నారు. ఒక స్విస్ ఫ్రాంక్ వాల్యూ.. మన దేశ కరెన్సీలో 117.86గా ఉంది.

8.యూరో - యూరప్ యునైటెడ్.. యూరో 20 యూరోపియన్ దేశాల కామన్  కరెన్సీ. అదే యూరో ఆర్థిక బలాన్ని సూచిస్తుంది. దీని విలువ దేశాలను బట్టి మారుతూ ఉంటుంది, ఫిన్లాండ్, ఫ్రాన్స్ ఎక్కువగా ఉంది.  పోర్చుగల్, స్లోవేకియాలో దీని కరెన్సీ  విలువ తక్కువగా ఉంది. పెట్టుబడిదారులు, పర్యాటకం వంటివి యూరో కరెన్సీ విలువను శాసిస్తున్నాయి. ఒక యూరో వాల్యూ మన దేశ కరెన్సీలో రూ. 108.66గా ఉంది. 

9. యుఎస్ డాలర్ - గ్లోబల్ బెంచ్‌మార్క్.. అమెరికన్ డాలర్.. ప్రస్తుతం ప్రపంచాన్ని శాసిస్తోంది. వరల్డ్  ప్రాథమిక రిజర్వ్ కరెన్సీ గా గుర్తింపు పొందింది.  అమెరికన్ డాలర్.. ప్రపంచ వాణిజ్యంతో పాటు  వస్తువుల ధర,  ఆర్థిక వ్యవస్థలను ఈ కరెన్సీ  శాసిస్తోందనే చెప్పాలి. డాలర్‌తో ముడిపడి ఉన్న దేశాలు దాని హెచ్చుతగ్గులను ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం అవుతున్నాయి. ఒక అమెరికన్ డాలర్ ప్రస్తుతం..మన దేశ కరెన్సీలో రూ. 93.09గా ఉంది. 

EPFO 3.0: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. డాక్యుమెంట్స్ లేకుండానే డబ్బులు తీసుకోండి!