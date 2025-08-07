Varalakshmi Vratam: రేపే వరలక్ష్మీ వ్రతం.. ఈ 5 వస్తువులు ఇంటికి తెచ్చుకుంటే.. భారీ ధనలాభంతో పాటు, జీవితంలో గొప్ప మార్పులు.!..

Shravana masam varalakshmi vratam:వరలక్ష్మీ వ్రతంను మహిళలు ఎంతో భక్తి భావనలతో జరుపుకుంటారు. ముఖ్యంగా శ్రావణ మాసంలో పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం ముత్తైదువలు భక్తిభావనలతో వరలక్ష్మీ వ్రతంను జరుపుకుంటారు. ఈ క్రమంలో ఈరోజున కొన్ని వస్తువులు మన ఇంటికి తెచ్చుకుంటే అంతులేని ఐశ్వర్యంతో పాటు, ఇల్లంతా ఆనందంతో నిండుతుందని పండితులు చెబుతుంటారు.
శ్రావణ మాసంను పండగల మాసం అని కూడా చెబుతుంటారు. ముఖ్యంగా శ్రీ మహ విష్ణువు జన్మనకత్రం శ్రవణం. ఆయన పేరుతో ఉన్న మాసం కావడంతో శివ, కేశవులతో పాటు, వరలక్ష్మీ అమ్మవారికి ఎంతో ప్రీతీకరమైందని చెబుతుంటారు. అందుకు ఈ మాసంలో చాలా మంది మద్యం, మాంసాలకు దూరంగా ఉంటారు.
ఈ నెల రోజుల పాటు చాలా మంది ఎంతో నిష్టతో ఉంటారు. ముఖ్యంగా పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం రోజున మహిళలు వరలక్ష్మీ వ్రతంను జరుపుకుంటారు. అయితే... మనం ఈసారి వరలక్ష్మీ వ్రతంను శుక్రవారం రోజున ఆగస్టు 8న జరుపుకోబోతున్నాం.
ఈ రోజున చాలా మంది ఉదయం లేచి తలస్నానం చేసి స్నానాదులు చేసి శుభ్రమైన బట్టలు ధరిస్తారు. ముఖ్యంగా ఒక పీట పెట్టి దాని మీద తెల్లని లేదా పసుపు రంగ వస్త్రంను నీట్ గా పెడతారు. దాని మీద బియ్యం వేసి, మధ్యలో కలశం పెడతారు. కొంత మంది అమ్మవారి విగ్రహంను పెడతారు. పసుపు,కుంకుమ, పూలతో అమ్మవారిని అలంకరిస్తారు.
ఆ తర్వాత అమ్మవారిని తమ శక్తికొలది స్తోత్రాలు, అష్టోత్తరాలతో పూజించుకుంటారు. ధూపం, దీపం, నైవేద్యంను సమర్పించుకుంటారు. చాలా మంది చక్కెర పొంగలి, శిర, పులిహోర, చెనగలు వంటివి నైవేద్యంగా చూపిస్తారు. ఆ తర్వాత మంగళ హరతి ఇస్తారు. ముత్తైవులకు వాయనాలు ఇస్తారు.
అయితే.. ఈరోజున కొన్ని కొత్త వస్తువుల్ని ఇంటికి తీసుకొస్తే వారి వరలక్ష్మీ అమ్మవారి అనుగ్రహం తప్పకుండా కల్గుతుందని, ఇంట్లో ధనధాన్యలకు ఎప్పటికి లోటుండదని పండితులు చెబుతున్నారు. మొత్తంగా వరలక్ష్మీ రోజున కొత్త చీపురు, కొత్త చాట, రుబ్బు రోలు, శంఖం, ఏనుగుల విగ్రహాం, కొత్త పసుపు కొమ్ములు ఇంటికి తీసుకొని రావాలని పండితులు చెబుతున్నారు.
ఇవన్ని కూడా ఎంతో మంగళ స్వరూపాలు. ఇవి కనుక ఈ రోజున ఇంటికి తీసుకొస్తే అమ్మవారు స్వయంగా మన ఇంటిలోకి వచ్చారని భక్తులు ప్రగాఢంగా నమ్ముతారు. అందుకే చాలా మంది తప్పకుండా ఈ వస్తువుల్ని తమ ఇంటికి తెచ్చుకుంటారు. దీని వల్ల ఇంట్లోని చెడు ప్రభావం, నెగెటివ్ ఎనర్జీ వెళ్లిపోయి, అంతులేని సంపద లభిస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు.