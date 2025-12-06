Snakes Facts: మీ ఇంట్లో వీటిని అస్సలు పెట్టుకొవద్దు.!. పామును అయాస్కాంతాంలా ఆకర్షిస్తాయంట.!.

Snakes attracted by these kitchen food: చాలా మంది పాములంటే భయంతో దూరంగా పారిపోతారు. కానీ కిచెన్ లో లేదా ఇంటి చుట్టుపక్కల కొన్నిపదార్థాలు ఉంటే అవి పాముల్ని మీ ఇంట్లోకి ఆకర్శిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా చలికాలంలో పాములు ఎక్కువగా వెచ్చగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఉండేందుకు ఆసక్తిని చూపిస్తాయి. అందుకు తరచుగా పాములు బెడ్ లలో, బైక్ లలో, కార్లలలో దూరి దాక్కుంటున్నాయి. కోబ్రాలు చాలా చోట్ల చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి.
దీంతో పాముల కాటు ప్రభావంతో చాలా మంది తీవ్ర ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఇంటి చుట్టుపక్కల లేదా కిచెన్ లో ఉండే కొన్ని పదార్ధాలు, చెట్లు పాముల్ని మీ ఇంటివైపు అయాస్కాంతాంలా లాగుతాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. కిచెన్ లలో కొంత మంది గుడ్లను, మాంసలను ఎక్కువగా తీసుకుని వచ్చి నిల్వచేసుకుంటారు.
దీని వల్ల ఎలుకలు అవుతాయి. ఎలుకల శరీరంనుంచి వచ్చే వాసనను కిలోమీటర్ అవతల ఉన్న పాములు గుర్తుపడతాయంటా. అందుకు వీటి కోసం పాపము జెట్ స్పీడ్ లో వస్తాయని చెబుతారు. వీటిని అస్సలు ఇంట్లో ఎక్కువగాస్టోర్ చేయకూడదని చెప్తారు. ఆ తర్వాత కొంత మంది ఇంటి బైట లేదా పెరటులో పారిజాతం చెట్టు, మల్లెపూల చెట్లను పెంచుకుంటారు.
వీటి నుంచి ఒక రకమైన సువాసన వస్తుంది. ముఖ్యంగా సాయంత్రం సమయంలో ఈ చెట్ల నుంచి మంచి సువాసన వస్తుంది. ఈ వాసన చాలా దూరంగా గాలిలో పూర్తిగా కలిసిపోతుంది. ఈ వాసనకు ఆకర్శితమై పాములు అక్కడకు వస్తాయి. అందుకేఈ చెట్లు ఉన్న చోట పాములు తప్పకుండా ఉంటాయి. ఇవి మాత్రమే కాకుండా.. ఆహర ధాన్యాలు, పప్పులు కొంత మంది ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేస్తారు. దీని వల్ల ఎలుకలు ఎక్కువగా ఆ ప్రదేశంలోకి వస్తాయి.
వీటిని వేటాడేందుకు కోబ్రాలు వస్తాయి. ఇంట్లో కోళ్లను తెచ్చుకుంటారు. గుడ్లను కిచెన్ లలో ఎక్కుూవగా స్టోరేజ్ చేసుకుంటారు. ఇది కూడా సరైన విధనం కాదంటారు నిపుణులు. ఇవి కిచెన్ లలో, ఇంటి చుట్టు లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే పాముల బారి నుంచి బైటపడొచ్చని చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా రాత్రిపూట చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలంటారు. గోడలకు రంధ్రాలు లేకుండా, వ్యర్థమైన పదార్థాలు, ఉపయోగించని వస్తువులు ఇంటిలో, ఇంటి చుట్టు పెట్టుకొవద్దని చెబుతారు. వీటి విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటిస్తే పాము కాటు నుంచి ఈజీగా బైటపడొచ్చంటారు.