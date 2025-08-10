English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snakes in Monsoon: కిచెన్‌లో వీటిని ఉంచుతున్నారా..?.. పాముల్ని అచ్చం అయాస్కాంతంలా మీ ఇంట్లోకి లాగేస్తాయంట.!.

Snakes facts news: వంట గదిలో ఉండే కొన్ని వస్తువులు, పదార్థాలు పాములు మన ఇళ్లలోకి వచ్చేలా ఆకర్శిస్తాయంట. వీటిని ఇళ్లలో నుంచి తీసేస్తే మాత్రం హ్యపీగా పాముల బెడద లేకుండా ఉండవచ్చు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
 
1 /5

వానాకాలంలో పాములు ఎక్కువగా హల్ చల్ చేస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా అడవులు, గుబురుగా ఉండే చెట్లు,దట్టమైన పొదల దగ్గరలో పాముల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. పాముల కాటు ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో కిచెన్ లో ఉండే కొన్నివస్తువులు పాముల్ని మన ఇళ్లలోకి వచ్చేలా చేస్తాయి.  

2 /5

చాలా మంది వంట గదిలో గుడ్లను పెట్టుకుంటారు. అంతేకాకుండా.. కొంతమంది ఏకంగా కోళ్లను కూడా తమ ఇంట్లో కిచెన్ లో పెట్టుకుంటారు. మరికొంత మంది చేపల్ని  కూడా పెట్టుకుంటారు.అయితే.. వీటినుంచి ఒక రకమైన వాసన వస్తుంది.దీన్ని పాములు ఎంత దూరంగా ఉన్న కూడా గుర్తు పడతాయి. అందుకే వీటిని కిచెన్ లో అస్సలు పెట్టొద్దంటారు.  

3 /5

ముఖ్యంగా పప్పులు,బియ్యం బస్తాల దగ్గర ఎలుకలు ఉంటాయి. ఈ ఎలుకల కూడా పాముల ఫెవరెట్ ఫుడ్. వీటి కోసం కూడా పాములు మన ఇళ్లలోకి వస్తుంటాయి. అందుకే బియ్యం కానీ, పప్పులు నెల మీద పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలి. ఇలా చేస్తే పాములు మన ఇళ్లలోకి రావు.

4 /5

వానాకాలం వస్తుందంటే గోడలకు ఎక్కడ కూడా లీకేజీలు లేకుండా చూసుకొవాలి. అంతే కాకుండా.. నెల మీద రాత్రి పూట అస్సలు పడుకొవద్దు. మరీ అడవులు, పొలాలకు దగ్గరగా ఉన్న వాళ్లు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పాములు రాకుండా ఇంటి చుట్టు క్లీన్ గా చేసుకొవాలి. పైన చెప్పిన కొన్ని కిచెన్ ఐటమ్స్ ఇంట్లో పెట్టుకొకుండా ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ గా తెచ్చుకొవాలి.  

5 /5

ఈ విధంగా తెచ్చుకుంటే మాత్రం పాములు మన ఇళ్లలోకి వచ్చే ప్రమాదాన్ని మనం కొంత వరకు నివారించవచ్చు. అందుకే చాలా మంది వానకాలం వచ్చిందంటే.. ఇళ్లలో ఎలాంటి రిపేర్ లు, గొడలకు రంధ్రాలు లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకొంటారు.

