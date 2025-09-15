Lucky Zodiac Signs: ఈరోజు నుంచే గజకేసరి రాజయోగం ఎఫెక్ట్ స్టార్ట్.. ఈ మూడు రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బు..

Lucky Zodiac Signs From Today Telugu: ఈరోజు నుంచి కొన్ని రాశుల వారు అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. గజకేసరి రాజయోగ ప్రభావం వల్ల భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా అదృష్టం సహకరించి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు.
Lucky Zodiac Signs From Today Telugu: వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. మనస్సుకు అధిపతిగా చంద్రుడుని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు.. అందుకే జాతకంలో చంద్రుడు శుభస్థానంలో ఉన్న రాశుల వారికి మానసిక ప్రశాంతత ఎంతగానో లభిస్తుంది. ఇదిలా ఉంటే చంద్రుడు సెప్టెంబర్ 14న రాత్రి 8 గంటల సమయంలో మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. దీని ప్రభావం సెప్టెంబర్ 15వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది. సెప్టెంబర్ 17వ తేదీ వరకు అదే రాశిలో చంద్రుడు సంచార దశలో ఉంటాడు.
సెప్టెంబర్ 15 నుంచి చంద్రుడి ప్రత్యేకమైన ప్రభావం ప్రారంభమవుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో దేవ గురువు బృహస్పతి, చంద్రుడి అరుదైన కలయిక జరిగింది. దీని కారణంగానే ఎంతో శక్తివంతమైన గజకేసరి రాజయోగం కూడా ఏర్పడింది. అయితే ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగ ప్రభావం వల్ల అత్యంత లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
సింహ రాశి వారికి దేవగురువు బృహస్పతి చంద్రుడి కలయిక ఏర్పడడం కారణంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఏర్పడే రజకేసరి రాజయోగ ప్రభావం ఎన్నో రకాల విజయాలను సూచిస్తుంది. అంతేకాకుండా ప్రతి రంగంలోనూ విజయాల సాధించి అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కూడా కల్పిస్తుంది. అలాగే ఈ రాశి వారికి సమాజంలో మంచి ఆత్మగౌరవం కూడా పెరుగుతుంది.
సింహరాశి వారికి గజకేసరి రాజయోగం విశేషమైన ప్రయోజనాలనందిస్తుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో విపరీతమైన ఆత్మగౌరవం పెరుగుతుంది. అలాగే కృషికి తగ్గ ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుంది. ఎప్పటినుంచో చేయాలనుకుంటున్న పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా చేసేస్తారు. అంతేకాకుండా అంకితభావంతో పనులు చేయడం వల్ల అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో ఆత్మగౌరవం పెరుగుతుంది.
మిధున రాశి వారికి గజకేసరి రాజయోగ ప్రభావం వల్ల వీధిరాత పూర్తిగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా వీరికి చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఈ సమయంలో పూర్తవుతాయి. ఎలాంటి పనులు ప్రారంభించి ప్రయత్నాలు చేసిన అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. అలాగే జీవిత భాగస్వామి సపోర్టుతో విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు.
తులా రాశి వారికి గజకేసరి రాజయోగ ప్రభావం వల్ల అదృష్టం కలిసి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఉద్యోగాలపరంగా ఊహించని ఆఫర్స్ లభిస్తాయి. అలాగే వీరు శత్రువులపై విజయాలు కూడా సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా సాధ్యమైన పనులు చేసి సమాజంలో మంచి పేరు పొందుతారు అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుంది అనుకున్న పనులు కూడా వెంటవెంటనే చేయగలుగుతారు.