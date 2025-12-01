Pension: నేటి నుంచి వీరందరికీ పెన్షన్ కట్.. ఆ జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో ఇలా చెక్ చేసుకోండి..!!

Jeevan Pramaan Patra: రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు అలర్ట్. లైఫ్ సర్టిఫికేట్ సమర్పించడం నవంబర్ 30వ తేదీతో చివరి గడువు ముగిసింది. అంటే నిన్నటితో ఆ గడువు ముగిసింది. అయితే లైఫ్ సర్టిఫికేట్ సమర్పించని వారికి ఈ నెల పెన్షన్ ఆగిపోనుంది. అయితే మీ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ అయ్యిందా లేదా .. మీకు పెన్షన్ వస్తుందా లేదా అనే సందేహం మీలో ఉందా. అయితే ఇలా తెలుసుకోండి.
ప్రతి సంవత్సరం, అందరు పెన్షనర్లు తమ పెన్షన్ను కొనసాగించడానికి సమర్పించాలి సమర్పించాలి. లబ్ధిదారులు జీవించి ఉన్నారని, పెన్షన్ సరైన వ్యక్తికి చేరుకుంటుందని ప్రభుత్వం నిర్ధారించగల ఏకైక మార్గం ఇది. ఈ పత్రాన్ని సకాలంలో సమర్పించనట్లయితే.. పెన్షన్ నిలిచిపోతుంది. అయితే ఆ గడువును నిన్నటితో అంటే నవంబర్ 30వ తేదీతో ముగిసింది. ఇప్పటి వరకు కూడా లైఫ్ సర్టిఫికేట్ సమర్పించని వారికి పెన్షన్ నిలిచిపోతుంది. మీరు కూడా పెన్షనర్ అయి ఉండి మీ సర్టిఫికేట్ను సమర్పించకపోతే, మీరు ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది.
జీవిత ధృవీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించడానికి అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి. పెన్షనర్లు తరచుగా బ్యాంకుకు వెళ్లి ఫారమ్ నింపి సమర్పించారు. కానీ ఇది ఒక్కటే మార్గం కాదు. ఇప్పుడు ఇంట్లో కూర్చుండి కూడా డిజిటల్ ద్వారా లైఫ్ సర్టిఫికేట్ సమర్పించే అవకాశాన్ని కల్పించింది కేంద్రం. ముఖ్యంగా ప్రయాణించలేని వారికి ఇది ఎంతో ఉపశమనం కల్పించింది. .
చాలా మంది పెన్షనర్లు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు ఆన్లైన్లో జీవిత ధృవీకరణ పత్రాలను సమర్పించారు. ఆధార్ ఆధారిత ముఖ ధృవీకరణ వ్యవస్థ ద్వారా కూడా ఈ సౌకర్యం సాధ్యమవుతుంది. ఈ సదుపాయానికి మొబైల్ ఫోన్, ఇంటర్నెట్ సదుపాయం మాత్రమే అవసరం. పెన్షనర్లు తమ ముఖాన్ని ధృవీకరించడం ద్వారా నిమిషాల్లో డిజిటల్ జీవిత ధృవీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించవచ్చు.
మీరు జీవన్ ప్రమాణ్ యాప్ని ఉపయోగించి మీ జీవిత ధృవీకరణ పత్రాన్ని కూడా సమర్పించవచ్చు. ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి మీరు యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని, మీ ఆధార్ సమాచారం, ముఖ ప్రామాణీకరణను ఉపయోగించాలి.
వృద్ధులు లేదా వికలాంగులకు డోర్స్టెప్ బ్యాంకింగ్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. చాలా బ్యాంకులు, ఇండియా పోస్ట్ ఈ సేవను అందిస్తున్నాయి. ఫారమ్ నింపడానికి, అవసరమైన ధృవీకరణను నిర్వహించడానికి ఒక ఉద్యోగి మీ ఇంటికి వస్తారు.
జీవిత ధృవీకరణ పత్రం సమర్పించకపోవడం వల్ల మీ పెన్షన్ బ్లాక్ అయినట్లయితే ఏమాత్రం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు పత్రాలను సమర్పించిన వెంటనే మీ పెన్షన్ తిరిగి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే దీనికి కొన్ని రోజులు పట్టవచ్చు. కాబట్టి మీ పెన్షన్లో జాప్యాలు లేదా అంతరాయాలను నివారించడానికి నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండి. ఈ నెల పెన్షన్ జమ కాలేదని దిగులు పడకండి. కావాల్సిన పత్రాలు సమర్పించినట్లయితే మళ్లీ రీయాక్టివేట్ అవుతుంది.