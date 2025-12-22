Snakes Rare Facts: పాములకు ఇవంటే చచ్చేంత ఇష్టం..!. మీ ఇంట్లో పొరపాటున ఉంటే గ్రీన్ కార్పెట్ వేసివాటిని పిలిచినట్లే..!.

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Snakes attracts flowers and plants: పాములకు కొన్ని పువ్వులు, మొక్కల పట్ల చాలా ఆకర్శించబడతాయి. అందుకే వీటిని ఇంట్లో పెట్టుకొకూడదని నిపుణులు చెబుతారు. ఇవి పొరపాటున ఉంటే మన ఇళ్లలోకిపాములు వద్దన్నా బుసలు కొట్టుకుంటూ వస్తాయి.
సాధారణంగా చాలా మంది పాములంటే భయంతో వణికిపోతుంటారు. ఎక్కడైన పాము కన్పిస్తే మరోకసారి అక్కడకు పోరు. అంతేకాకుండా పాములతో చాలా జాగ్రత్తగా డీల్ చేస్తారు.  కోబ్రాలతో డెంజర్ స్టంట్ లకు దిగొద్దని చాలామంది చెబుతుంటారు. కానీ ఇంట్లో ఉంటే కొన్ని చెట్లు,  మొక్కలు పాములను విపరీతంగా తమవైపుకు ఆకర్శించుకుంటాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

వెదురు తోటలు పాములకు నివాస స్థలంగా చెబుతారు. మీ ఇంటి చుట్టు ఇంటి చుట్టుపక్కల వెదురు తోటలు ఉంటే, మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అదే విధంగా  చెరకు తోటలలో పాములు ఉన్నట్లే అని చెబుతారు.  

మరోవైపు సువాసనను ఇచ్చే పూల చెట్టు అంటే మల్లెపూల చెట్లు,  పారిజాతం, మొగలిపూల చెట్లు మొదలైన వాటితో కోబ్రాలు ఆకర్శించబడతాయి. అందుకే వీటిని ఇంట్లో పెట్టుకుంటే జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచిస్తారు.

మరోవైపు  ఈ లాంటానా మొక్కలు గులాబీ, నారింజ, పసుపు వంటి వివిధ రంగులలో వికసిస్తాయి. అవి చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఇవి పొదలుగా పెరుగుతాయి. వీటి కింద పాములు, కీటకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే వీటిని తినేందుకు పాములు అక్కడకు వస్తాయి. పొడవైన గడ్డి జాతులు, చెరకు తొటల్లో కోబ్రాలు ఉంటాయి.

ముఖ్యంగా పాములు ఎలుకలు ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటాయో అక్కడ ఉంటాయి. అందుకే ఇంట్లో వ్యర్థ పదార్థాలు లేకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలి. రాత్రిపూట ఎలుకలు ఎక్కువగా సంచారం చేస్తాయి. వీటిని తినేందుకు కోబ్రాలు వస్తాయి. అందుకే వీటిపట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తారు.

అంతేకాకుండా కోబ్రాలు తరచుగా దట్టమైన చెట్లు ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటాయో అక్కడ కుప్పలు, తెప్పలుగా ఉంటాయి. అందుకే చెత్తా, చెదారం ఉండకుండా క్లీన్ గా ఉంచుకునేలా చూసుకొవాలి. మొత్తంగా కోబ్రాలు ఈ మొక్కలు, పువ్వులు ఉన్న ప్రదేశంలో ఎక్కువగా ఉంటాయి.

