Actors Marriages: భార్యలతో విడాకులు.. నాలుగు పెళ్లిళ్లు చేసుకున్న సినీ ప్రముఖులు వీరే!

These Star Actors Divorced And Get Three Marriages Here List: ప్రేమ, పెళ్లి, విడాకులు ఇదే జీవితంగా కొందరు సినీ ప్రముఖులది మారింది. ఒకరు కాదంటే మరొకరు ఇలా నాలుగేసి పెళ్లిళ్లు చేసుకున్న సినీ ప్రముఖులు ఎవరో తెలుసా? ఒక్కొక్కరు 3 నుంచి 4 సార్లు పెళ్లి చేసుకున్నారు. వారెవరు? వారి భార్యల చిట్టా పెద్దది. ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
సినీ పరిశ్రమలో ఒకటి కన్నా ఎక్కువ వివాహాలు చేసుకోవడం సాధారణ విషయం. చాలా మంది ప్రముఖులు వివాహేతర సంబంధాలు కలిగి ఉండి.. అనంతరం వారిని వివాహాలు చేసుకోవడం జరిగాయి. మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు వివాహం చేసుకున్న కొంతమంది సినీ ప్రముఖులు ఉన్నారు. వారెవరో తెలుసుకుందాం.
నటుడు కబీర్ బేడి నాలుగు వివాహాలు చేసుకున్నాడు. మొదట 1969లో ప్రొతిమా బేడిని.. తరువాత 1980లో సుజానే హంఫ్రీస్ను వివాహం చేసుకున్నాడు. వారిద్దరి తర్వాత కబీర్ బేడి నిక్కీ బేడిని మూడో వివాహం చేసుకోగా.. పర్వీన్ దుసాంజ్ను కబీర్ బేడీ నాలుగో వివాహం చేసుకుని హాట్ టాపిక్గా నిలిచాడు.
సుప్రసిద్ధ గాయకుడు కిషోర్ కుమార్ రెండు, మూడు కాదు నాలుగు వివాహాలు చేసుకున్నాడు. రుమా గుహ ఠాకుర్తాను తొలి వివాహాం చేసుకోగా.. అనంతరం సినీనటి మధుబాలను వివాహామాడాడు. వారి తర్వాత యోగితా బాలిని వివాహం చేసుకుని వదిలేయగా.. కిశోర్ కుమార్ ఆఖరులో లీనా చందావర్కర్ను నాలుగో వివాహం చేసుకున్నాడు.
బాలీవుడ్ నటుడు సంజయ్ దత్ సినీ జీవితం కన్నా వ్యక్తిగత జీవితం చాలా ఆసక్తికరం. సంజయ్ దత్ మూడు సార్లు వివాహం చేసుకున్నాడు. మొదటి వివాహం 1987లో నటి రిచా శర్మతో జరిగింది. 1996లో ఆమె మరణించడంతో 1998లో రియా పిళ్లైను వివాహం చేసుకున్నాడు. ఏడు సంవత్సరాల తరువాత రియాకు సంజయ్ విడాకులు ఇచ్చేసి 2008లో మాన్యత దత్ను వివాహం చేసుకున్నాడు. ప్రస్తుతానికి ఆమెతో సంజయ్ దత్ కాపురం చేస్తున్నాడు.
సినీ నిర్మాత సిద్ధార్థ్ రాయ్ కపూర్ మూడుసార్లు వివాహం చేసుకున్నాడు. మొదటి భార్య చిన్ననాటి స్నేహితురాలు కాగా... రెండోసారి ఒక టీవీ నిర్మాతను రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. అనంతరం 2008లో రెండో భార్యను విడిచిపెట్టిన సిద్ధార్థ్ రాయ్ కపూర్.. 2011లో సినీ నటి విద్యాబాలన్ను మూడో వివాహం చేసుకున్నాడు. కాగా విద్యా బాలన్కు మొదటి వివాహం కావడం గమనార్హం.
ప్రముఖ నటుడు కరణ్ సింగ్ గ్రోవర్ 2008లో నటి శ్రద్ధా నిగమ్ను వివాహం చేసుకున్నాడు. వీరి కాపురం 10 నెలలు మాత్రమే కొనసాగింది. విడాకులు పొందిన అనంతరం 2021లో టీవీ నటి జెన్నిఫర్ వింగెట్ను కరణ్ సింగ్ వివాహం చేసుకున్నాడు. అయితే 2014లో విడాకులు పొందిన కరణ్ 2016లో నటి బిపాషా బసును మూడో వివాహం చేసుకున్నాడు.
దక్షిణాది నుంచి వివాహాలు ఎక్కువ చేసుకున్న వారి జాబితాలో కమల్ హాసన్ అగ్రస్థానంలో ఉంటాడు. 1978లో క్లాసికల్ డ్యాన్సర్ వాణి గణపతిని వివాహం చేసుకున్న కమల్ హాసన్ పదేళ్ల తర్వాత విడాకులు ఇచ్చి 1988లో సరికాను వివాహం చేసుకున్నాడు. వీరిద్దరికీ ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. ఆమెను వదిలేసిన కమల్ హాసన్ సినీ నటి గౌతమితో కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించాడు. వారిద్దరూ వివాహం చేసుకున్నారా లేదా అనేది తెలియకపోయినా ఇటీవల ఆమెకు కూడా విడాకులు ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే.