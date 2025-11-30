Unmarried Actors: 59 ఏళ్లు దాటినా.. పెళ్లి కాని స్టార్‌ హీరో, హీరోయిన్లు వీరే!

Bachelor Hero Heroines After Complete 59 Years Also Know Who: వినోదానికి జీవితం అంకితం చేసినట్టు కొందరు స్టార్ హీరో, హీరోయిన్లను చూస్తే అర్థమవుతోంది. వృద్ధాప్యానికి చేరువలో వయసు వచ్చినా కూడా ఇంకా బ్యాచిలర్గా ఉండిపోయారు. 60 ఏళ్లకు చేరువవుతూ ఇంకా సింగిల్గా ఉన్న నటీనటులు ఎవరో తెలుసుకుందాం.
జీవితంలో అన్నీ అనుభవించాలి.. అన్నీ చూడాలి అంటారు. అందులో వివాహం కూడా ఒకటి. జీవితంలో వివాహం అనేది కూడా ఒక భాగం. కానీ కొందరు సినీ నటీనటులు వివాహానికి తమ జీవితంలో చోటు కల్పించలేదు. 60 ఏళ్లకు చేరువైన బాలీవుడ్ తారలు ఇంకా సింగిల్గా ఉన్నారు. వారెవరో చూద్దాం.
సల్మాన్ ఖాన్: పెళ్లి కాని బ్రహ్మచారి సల్మాన్ ఖాన్. ఈ ఏడాదితో 60 ఏళ్లలోకి అడుగుపెట్టబోతున్న సల్మాన్ ఇంకా వివాహం చేసుకోలేదు. వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితంతో బిజీగా ఉన్న సల్మాన్ పెళ్లిపై దృష్టి సారించలేదు. కానీ తమ కుటుంబసభ్యులకు మాత్రం ఘనంగా వివాహాలు జరిపించాడు.
టబు: తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితురాలైన స్టార్ హీరోయిన్ టబు అవిహితురాలిగా కొనసాగుతున్నారు. తన కెరీర్లో అద్భుతమైన సినిమాలు చేసి ప్రేక్షకాదరణ పొందారు. వయస్సు 40 సంవత్సరాలు దాటినా ఇప్పటికీ ఒంటరి జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. గతంలో ఆమె కొందరు హీరోలతో డేటింగ్ చేశారనే పుకారు ఇప్పటికీ ఉంది.
సుష్మితా సేన్: మాజీ మిస్ యూనివర్స్ సుష్మితా సేన్ బాలీవుడ్లో మెరిసి ప్రేక్షకులకు వినోదం అందించింది. అనేక సినిమాల్లో నటించిన సుష్మితా వయస్సు 50 సంవత్సరాలు. కానీ ఇంకా వివాహం చేసుకోలేదు. ఆమెకు పెళ్లిపై ఒక స్పష్టత లేదని తెలుస్తోంది.
అమీషా పటేల్: ఒంటిపై 50 ఏళ్లు వచ్చినా అమీషా పటేల్ కూడా పెళ్లి కాని హీరోయిన్. గదర్ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాల్లో నటించి అభిమానుల హృదయాల్లో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న అమీషా పటేల్ ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు. ఆమె అవివాహితురాలిగా ఉండడానికి కారణం స్పష్టంగా తెలియదు. కానీ ఆమె ఒకరిద్దరినీ ప్రేమించి.. వారితో డేటింగ్ చేశారనే పుకార్లు ఉన్నాయి.
తుషార్ కపూర్: 48 సంవత్సరాలు కలిగిన తుషార్ కపూర్ ఇంతవరకు వివాహం చేసుకోలేదు. సినిమాలతో ప్రేక్షకులకు వినోదం అందిస్తున్నా ఆయన పెళ్లి చేసుకోకపోవడానికి కారణం తెలియదు. కానీ అతడికి కొందరితో సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయని పుకార్లు ఉన్నాయి.