Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Snakes Facts: ఈ సంకేతాలు మీ ఇంటి చుట్టు కన్పిస్తున్నాయా..?.. పక్కాగా అక్కడ పామున్నట్లే..?.. బీకేర్ ఫుల్.!.

Snakes Facts: ఈ సంకేతాలు మీ ఇంటి చుట్టు కన్పిస్తున్నాయా..?.. పక్కాగా అక్కడ పామున్నట్లే..?.. బీకేర్ ఫుల్.!.

Written ByInamdar PareshUpdated byInamdar Paresh
Published: May 12, 2026, 06:58 PM IST|Updated: May 12, 2026, 07:01 PM IST

Cobra waring signs: పాములు ఇటీవల ఎక్కువగా జనావాసాల్లో సంచారం చేస్తున్నాయి. అవి ఎక్కువగా ఎలుకల వేటలో చల్లదనం ఉంటుందని ఇళ్లలోకి దూరి వస్తున్నాయి. అయితే.. పాములు మన ఇంటిచుట్టు ఉన్నాయా అన్నదాన్ని కొన్ని సంకేతాలతో గుర్తు పట్టవచ్చు.
 

Snake:1/6

 చాలా మంది పాములంటే భయంతో వణికిపోతారు. పొరాపాటున పాము కన్పిస్తే మరోసారి ఆ ప్రదేశంలోకి అస్సలు పొరు. కానీ మరికొంత మంది మాత్రం చాలా భిన్నంగా ఉంటారు. పాములతో స్టంట్ లకు దిగుతారు. ఎక్కడైన పాములు కన్పిస్తే వెంటనే ఫోటోలు , రీల్స్ చేస్తారు.  

king cobra:2/6

చల్లగా ఉండే ప్రదేశాల్లో కోబ్రాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. పాములు మీ ఇంటి చుట్టు ఉన్నాయా అన్నదానిపై కొన్ని సంకేతాలతో  గుర్తించ వచ్చు.మీ ఇంటి చుట్టు మట్టి ఉంటే లేదా గడ్డిలో ఎస్ ఆకారంలో మీరు గుర్తులు కన్పిస్తే అక్కడ పాములు రాత్రి పూట సంచారం చేస్తున్నట్లు అర్థం.  

snake facts:3/6

స్టోర్ రూమ్ లో లేదా గార్డెన్ లో పాము కుబుసం కన్పిస్తే అక్కడ కొబ్రా హల్ చల్ చేస్తున్నట్లు లెక్క. అకస్మాత్తుగా ఇంట్లోని ఎలుకలు, బల్లులు కన్పించకుండా మాయమైతే తప్పకుండా పాముఎంట్రీ ఇచ్చినట్లు అర్థం చేసుకొవాలి.  

snake signs:4/6

ఇక కొన్ని పాముల శరీరంనుంచి చాలా వాంతి వచ్చేలా వాసన వస్తుంది. దీంతో ఏదో ఒక కొత్త జీవి ఇంట్లో ప్రవేశించిందని అర్థం చేసుకొవాలి. రాత్రి పూట కుక్కలు అరిస్తుంటే కూడా అనుమానం పడాలి. ఈ విధంగా సంకేతాలు కన్పిస్తే వెంటనే అలర్ట్ అయి పోయి పాముల జాడను కని పెట్టడానికి ప్రయత్నించాలి.  

snake attack:5/6

చాలా మంది కోబ్రాల నుంచి చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. పొరపాటున ఇంట్లో పాము కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం ఇవ్వాలి. ఇంట్లో చెత్త, గడ్డి పేరుకు పొకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలి. పనికి రాని పైపులు కుప్పలు తెప్పలుగా పడేయకూడదు. 

cobra snake facts:6/6

ఇంట్లో ఎలుకలు ఉంటే అక్కడ పాములు వస్తాయి. అందుకే ఇంట్లో తినే పదార్థాల్ని, బియ్యం,  ఇతర జంక్ ఫుడ్ లను ఎక్కడంటే అక్కడ పడేయడంను మానుకొవాలి. ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే పాముల సంచారం నుంచి ప్రమాదాల నుంచి ఈజీగా బైటపడవచ్చు.   

Tags:
Snake
Snakes in home
Snake Attack
Cobra
king cobra lurking
Snake hulchul
Snake warning sign
Snake skins
snake facts

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
GT vs SRH Live Updates: సన్‌రైజర్స్‌ ప్లేఆఫ్స్‌ బెర్త్‌ పక్కా..? గుజరాత్‌ రెండు వికెట్లు డౌన్

GT vs SRH Live Updates: సన్‌రైజర్స్‌ ప్లేఆఫ్స్‌ బెర్త్‌ పక్కా..? గుజరాత్‌ రెండు వికెట్లు డౌన్

GT vs SRH LIVE Score4 min ago
2

CBSE 12th Result 2026 Live: సీబీఎస్‌ఈ ఇంటర్ ఫలితాల అప్‌డేట్స్.. డైరెక్ట్ లింక్స్ ఇవే..!

CBSE Class 12 Results1 hr ago
3

TTD Colleges: ఉచిత విద్య, భోజనం.. టీటీడీ స్కూళ్లు, కాలేజ్‌ల్లో అడ్మిషన్ల తేదీలు ఇవే!

TTD Colleges1 hr ago
4

KTR On NEET UG 2026 Leak: 23 లక్షల మందికి మానసిక క్షోభ.!. నీట్ పేపర్ లీక్‌పై కేటీఆర్

Neet ug 2026 leak10:35 AM IST
5

ఫస్టాఫ్‌ హిట్.. సెకండాఫ్ ఫట్.. పంజాబ్ ప్లే ఆఫ్స్‌కు చేరడం కష్టమేనా..!

Punjab Kings10:08 AM IST