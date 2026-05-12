/Snakes Facts: ఈ సంకేతాలు మీ ఇంటి చుట్టు కన్పిస్తున్నాయా..?.. పక్కాగా అక్కడ పామున్నట్లే..?.. బీకేర్ ఫుల్.!.

Cobra waring signs: పాములు ఇటీవల ఎక్కువగా జనావాసాల్లో సంచారం చేస్తున్నాయి. అవి ఎక్కువగా ఎలుకల వేటలో చల్లదనం ఉంటుందని ఇళ్లలోకి దూరి వస్తున్నాయి. అయితే.. పాములు మన ఇంటిచుట్టు ఉన్నాయా అన్నదాన్ని కొన్ని సంకేతాలతో గుర్తు పట్టవచ్చు.
చాలా మంది పాములంటే భయంతో వణికిపోతారు. పొరాపాటున పాము కన్పిస్తే మరోసారి ఆ ప్రదేశంలోకి అస్సలు పొరు. కానీ మరికొంత మంది మాత్రం చాలా భిన్నంగా ఉంటారు. పాములతో స్టంట్ లకు దిగుతారు. ఎక్కడైన పాములు కన్పిస్తే వెంటనే ఫోటోలు , రీల్స్ చేస్తారు.
చల్లగా ఉండే ప్రదేశాల్లో కోబ్రాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. పాములు మీ ఇంటి చుట్టు ఉన్నాయా అన్నదానిపై కొన్ని సంకేతాలతో గుర్తించ వచ్చు.మీ ఇంటి చుట్టు మట్టి ఉంటే లేదా గడ్డిలో ఎస్ ఆకారంలో మీరు గుర్తులు కన్పిస్తే అక్కడ పాములు రాత్రి పూట సంచారం చేస్తున్నట్లు అర్థం.
స్టోర్ రూమ్ లో లేదా గార్డెన్ లో పాము కుబుసం కన్పిస్తే అక్కడ కొబ్రా హల్ చల్ చేస్తున్నట్లు లెక్క. అకస్మాత్తుగా ఇంట్లోని ఎలుకలు, బల్లులు కన్పించకుండా మాయమైతే తప్పకుండా పాముఎంట్రీ ఇచ్చినట్లు అర్థం చేసుకొవాలి.
ఇక కొన్ని పాముల శరీరంనుంచి చాలా వాంతి వచ్చేలా వాసన వస్తుంది. దీంతో ఏదో ఒక కొత్త జీవి ఇంట్లో ప్రవేశించిందని అర్థం చేసుకొవాలి. రాత్రి పూట కుక్కలు అరిస్తుంటే కూడా అనుమానం పడాలి. ఈ విధంగా సంకేతాలు కన్పిస్తే వెంటనే అలర్ట్ అయి పోయి పాముల జాడను కని పెట్టడానికి ప్రయత్నించాలి.
చాలా మంది కోబ్రాల నుంచి చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. పొరపాటున ఇంట్లో పాము కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం ఇవ్వాలి. ఇంట్లో చెత్త, గడ్డి పేరుకు పొకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలి. పనికి రాని పైపులు కుప్పలు తెప్పలుగా పడేయకూడదు.
ఇంట్లో ఎలుకలు ఉంటే అక్కడ పాములు వస్తాయి. అందుకే ఇంట్లో తినే పదార్థాల్ని, బియ్యం, ఇతర జంక్ ఫుడ్ లను ఎక్కడంటే అక్కడ పడేయడంను మానుకొవాలి. ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే పాముల సంచారం నుంచి ప్రమాదాల నుంచి ఈజీగా బైటపడవచ్చు.