English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Kubera Favorite Zodiac Signs: కుబేరుడికి ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. కూర్చోని తిన్న తరగని ఆస్తి వీరి సొంతం..

Kubera Favorite Zodiac Signs: కుబేరుడికి ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. కూర్చోని తిన్న తరగని ఆస్తి వీరి సొంతం..


Kubera Favorite Zodiac Signs 2026: ముక్కోటి దేవతల్లో లక్ష్మీ దేవి సంపదకు దేవత. కానీ దానికి కుబేరుడిని అధిపతిని చేసింది.    సంపదకు చిహ్నం. ఇంట్లో కుబేర విగ్రహాన్ని ఉంచుకోవడం వల్ల ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితికి చేరుకునే అవకాశాలున్నాయి. అష్టైశ్వర్యాలకు కారణమైన కుబేరుడు ఎల్లప్పుడూ తన ఆశీస్సులతో కొన్ని రాశులపై అనుగ్రహం కలిగి ఉంటాడు.కొన్ని గ్రహాలు ప్రత్యేక స్థానాల్లో ఉన్నప్పటికీ, కుబేరుడు కొన్ని రాశులపై  గొప్ప ప్రయోజనాలను అందిస్తాడు. ఇంతకీ కుబేరుడి అనుగ్రహం ఉన్న రాశులేంటో చూద్దాం.  

 
1 /6

Kubera Blessings of These Zodiac Signs: కుబేరుడికి కొన్ని రాశులపై ప్రత్యేకమైన ప్రేమను చూపిస్తుంటాడు. ఆ రాశుల్లో  జన్మించిన వారికి కుబేరుని చల్లని చూపుతో పాటు అనుగ్రహంతో అదృష్టం ఎల్లపుడు వారికి తోడుగా ఉంటుంది.అంతేకాదు కొన్ని రాశులపై కుబేరుడి అనుగ్రహంతో ఎల్లపుడు మంచి జరుగనుంది. 

2 /6

వృషభ రాశి: కుబేరుడు ఇష్టపడే రాశులలో వృషభ రాశి కూడా ఒకటి. కుబేరుడి ఆశీస్సులతో, ఈ రాశి వారు తమ పనిని చాలా త్వరగా పూర్తి చేస్తారు. మీకు ఎప్పటికీ డబ్బు కొరత ఉండదు. మీరు రియల్ ఎస్టేట్ ద్వారా వీరికి ఆదాయ వనరులు లభిస్తాయి. మీరు అపారమైన ఆనందంతో పాటు సంపదను పొందే అవకాశాలున్నాయి. మీరు చాలా సంతోషకరంగా  జీవిస్తారు. అదృష్టం తోడుంటే, మీరు అన్ని రంగాలలో గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తారు.

3 /6

తులా రాశి: కుబేరుడు ఆశీస్సులతో, తులారాశి వారికి ఎప్పుడూ డబ్బు కొరత ఉండదు. వారికి కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఉంటాయి. వాటి వల్ల వీరి చేతిలో ఎల్లపుడు డబ్బకు సంబంధించిన వనరులుంటాయి. వారు తమ పనిలో విజయం సాధిస్తారు. ఇంటి లోపల, బయట సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వారు ఏ పని చేసినా ఆర్థికంగా విజయం సాధిస్తారు. ఆచితూచి అడుగులు వేస్తారు. 

4 /6

కుంభ రాశి: కుంభరాశి వారికి కుబేరుడి అనుగ్రహంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలుంటాయి.  వారు అనేక విధాలుగా అదృష్టవంతులు అని చెప్పాలి. సమాజంలో మంచి పేరుతో పాటు  కీర్తిని సంపాదిస్తారు. కుబేరుడి ఆశీస్సులతో వీరి సంపద అమాంతం పెరుకే అవకాశాలున్నాయి. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది.

5 /6

మిథున రాశి: మిథునం కుబేరుడికి ఇష్టమైన రాశులలో ఒకటి. కుబేరుడి ఆశీస్సులతో, ఈ రాశులకు సదా అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. వారికి పూర్వీకుల ఆస్తి లభించే అవకాశాలున్నాయి. డబ్బకు ఎప్పుడూ కొరత ఉండదు.  కష్టపడి పనిచేసే తత్త్వం వీరిది. వీరు సమాజంలో అందరిచే  గౌరవించబడతారు. అంతేకాదు ఆర్థికంగా, ఆరోగ్యంగా అన్ని విధాలుగా ముందుంటారు.

6 /6

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ జ్ఞానంతో పాటు హిందూ మత గ్రంథాల్లో ఉన్న  సమాచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది.  ఈ వార్లను  జీ  న్యూస్ ధృవీకరించడం లేదు.  

Kubera Favorite Zodiac zodiac signs 2026 Zodiac Signs 2026 News Kubera Favorite Zodiac News kubera effect Kubera Effect Zodiac Kubera Favorite Zodiac Telugu Astrology horoscope

Next Gallery

Jr NTR: పాలిటిక్స్‌లోకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్.. కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత సీఎం.. యంగ్ టైగర్ ఏమన్నారంటే..!