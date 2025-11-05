Jupiter Retrograde November 2025: బృహస్పతి తిరోగమనం.. ఈ రాశుల వారికి 100 శాతం ఇదే జరుగుతుంది!

Jupiter Retrograde 2025 Effect On Zodiac: బృహస్పతి కర్కాటక రాశిలో తిరోగమనం (Jupiter Retrograde 2025)చేయబోతోంది.. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు వస్తాయి. ముఖ్యంగా ఎన్నో సమస్యలు తలెత్తే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే భారీ మొత్తంలో ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి.
Jupiter Retrograde 2025 Effect On Zodiac Telugu: ప్రస్తుతం బృహస్పతి కర్కాటక రాశిలో శుభస్థానంలో సంచార దశలో ఉన్నాడు. నవంబర్ 11వ తేదీన ఈ గ్ర హం అదే రాశిలో తిరోగమనం చేయబోతోంది. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి మేలు జరిగితే మరికొన్ని రాశుల వారికి అనేక సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. వ్యక్తిగత జీవితంలో సమస్యలు తప్పవని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. నవంబర్ 11వ తేదీ నుంచి తిరోగమన ప్రభావం డిసెంబర్ 5వ తేదీ వరకు కొనసాగుతుంది. అప్పటివరకు కొన్ని రాశుల వారికి సమస్యలు తప్పవని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా బృహస్పతి కర్కాటక రాశిలో ఉండి తిరోగమనం (Jupiter Retrograde 2025) చేయడం వల్ల 2026 సంవత్సరం వరకు అదే ప్రభావం కొనసాగుతుంది. ఇదిలా ఉంటే వచ్చే ఏడాది బృహస్పతి గ్రహం నేరుగా మిధున రాశిలోకి సంచారం చేస్తుంది. దీనివల్ల కూడా రాశుల వారి జీవితాల్లో మార్పులు వస్తాయి. అయితే బృహస్పతి గ్రహం తిరోగమన ప్రభావం వల్ల ఏయే రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలక మార్కులు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
తులా రాశి వారికి ఈ అంతగా శుభప్రదంగా ఉండదు. వీరికి ఈ సమయంలో మిశ్రమ లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అలాగే ఆర్థికపరమైన విషయాల్లో కూడా అనేక సమస్యలు వస్తాయి. వృత్తి జీవితంలో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. మీలో వస్తున్న లోపాలు కూడా సరిదిద్దుకోవడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
గురు గ్రహ తిరోగమనం కారణంగా కుంభ రాశి వారి జీవితాల్లో కూడా కొన్ని కీలక మార్పులు వస్తాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఖర్చులు ఆకస్మికంగా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. అలాగే ఈ సమయంలో వీరు కొన్ని సమస్యల బారిన పడాల్సి కూడా వస్తుంది. ఆలయానికి వెళ్లి పూజా కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొనడం మంచిది. అలాగే ఎలాంటి తప్పులు చేయకపోవడం వల్ల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు.
గురు గ్రహ తిరోగమనం కారణంగా మిధున రాశి వారికి అనేక సమస్యలు తలెత్తే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరు డిసెంబర్ నెల వరకు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఎన్నో రకాల సమస్యలు రావచ్చు. వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ముందుకు వెళ్లడం చాలా మంచిది.
గురు గ్రహ ప్రభావం వల్ల మిధున రాశి వారికి మానసికంగా కూడా అనేక సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశాలున్నాయి దీంతో పాటు కెరీర్ పరంగా కూడా ఎన్నో సవాళ్లు రావచ్చు కాబట్టి వీరు సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అకస్మాత్తుగా పెద్ద పెద్ద ఖర్చులు కూడా పెట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతోపాటు ఒత్తిడిని నియంత్రించుకోవడం చాలా మంచిది.