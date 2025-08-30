Lunar Eclipse Effect: చంద్రగ్రహణం వేళ ఈ రాశుల వారి జీవితాల్లో మహా అద్భుతం.. వీరు అకస్మాత్తుగా ధన లాభాలు పొందడం ఖాయం..

Lunar Eclipse Effect On Zodiac Telugu: సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన ఏర్పడే చంద్రగ్రహణం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారు అద్భుతమైన లాభాలు పొందబోతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే వీరికి కొన్ని రకాల సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి.
Lunar Eclipse Effect On Zodiac Telugu: ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరంలోని రెండవ చివరి చంద్రగ్రహణం ఈ తేదీనే సంభవించబోతోంది. అయితే, ఈ గ్రహణం ప్రభావం భారతదేశ పై కూడా పడబోతోంది. ఇది మనదేశంలో కూడా కనిపిస్తుంది. భద్రపాద మాసంలోని పౌర్ణమి రోజున చంద్రగ్రహణం ఏర్పడబోతోంది. ఈ సమయం నుంచి పితృపక్షం కూడా ప్రారంభమవుతుంది. ఈ చంద్రగ్రహణం శని పాలించే కుంభరాశిలో ఏర్పడుతుంది..
అలాగే ఈ సమయంలో చంద్రుడు పూర్వపాత్ర పాద, శతభిష నక్షత్రాల్లో ఉంటాడు. దీంతో మూడు రాశుల వారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన రాత్రి 9.57 నిమిషాలకు చంద్రగ్రహణం ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 8వ తేదీన తెల్లవారుజామున ఒకటి గంటలకు ఈ గ్రహణం ముగుస్తుందని ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. దాదాపు ఈ గ్రహణం నాలుగు గంటల పాటు కొనసాగుతుందని వారు అంటున్నారు.
మిధున రాశి వారికి ఈ ఏడాది చివరి చంద్రగ్రహణం ప్రభావం వల్ల జీవితంలో అద్భుతమైన కొత్త కొత్త అవకాశాలను తీసుకురాబోతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి అన్ని రంగాల్లో ఊహించని విజయాలు కలుగుతాయని వారు అంటున్నారు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా మారిపోతాయట.
మిథున రాశి వారికి చంద్రగ్రహణం వల్ల కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా వీరు ఈ సమయంలో అకస్మాత్తుగా కొన్ని శుభవార్తలు వింటారు. అలాగే అన్ని రకాల విజయాలు సాధించే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారవేత్తలకు ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదంగా మారబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఉద్యోగులకు కొత్త బాధ్యతను లభించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
ధనస్సు రాశి వారికి చంద్రగ్రహణం వల్ల ఎంతో శుభప్రదంగా ఉండబోతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి కోరుకున్న కోరికలు ఎంతో సులభంగా నెరవేరుతాయి. కెరీర్ పరంగా కొత్త కొత్త అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా వీరు అదృష్టాన్ని పొంది వ్యాపారాలు కూడా సక్రమంగా నడుపుకునే అవకాశాలున్నాయి.
ధనస్సు రాశి వారికి ఈ సమయంలో అదృష్టం కలిసి రాబోతోంది.. వీరు వైవాహిక జీవితంలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా వ్యాపారాలు చేసేవారికి కోరికలు నెరవేరుతాయి. అలాగే వీరికి సమాజంలో ఊహించని గౌరవం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అలాగే ఎప్పటినుంచి అనుకుంటున్న పనులు చేయగలుగుతారు.
మకర రాశి వారికి చివరి చంద్రగ్రహణం కారణంగా ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలపరంగా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే వ్యాపారాల్లో అనుకూలమైన పరిస్థితులు లభించే ఛాన్స్ కూడా ఉంది.. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు నొప్పులతో బాధపడుతున్న వారికి కాస్త ఉపశమనం కలుగుతుంది.
మకర రాశి వారికి చంద్రగ్రహణం కారణంగా ఒత్తిడి కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోయే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే వీరికి ఈ సమయంలో పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. దీంతోపాటు వ్యాపారాలు కూడా సక్రమంగా సాగి, భారీ మొత్తంలో డబ్బు పొందగలుగుతారు. అలాగే వీరికి పురోగతి లభించి కొన్ని రకాల శుభవార్తలు కూడా వింటారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఎంతో ఆనందంగా గడపగలుగుతారు.