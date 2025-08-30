English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Venus Transit: సెప్టెంబర్ 3న శుక్రుడి అసలైన ఆట ప్రారంభం.. ఈ రాశుల వారికి ఈసారి పెళ్లిలు అవ్వడం ఖాయం..

Venus Transit Effect On Zodiac: శుక్రుడు ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు. దీంతో మీనా మకర రాశి లతో పాటు కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. 

Venus Transit Effect On Zodiac Telugu: సెప్టెంబర్ మూడవ తేదీన శుక్రుడు పుష్య నక్షత్రాన్ని వదిలి బుధుడు పాలించే ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శుక్రుడిని ప్రేమ భౌతిక ఆనందంతో పాటు శ్రేయస్సుకు సూచికగా కారకుడిగా చెప్పుకుంటారు. అలాంటిది శుక్రుడు నక్షత్ర మార్పు చేయడం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి.
 
ముఖ్యంగా శుక్రుడు చేసే మార్పుల కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలు ఆహ్లాదకరంగా మారుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే, శుక్రుడి నక్షత్ర సంచారం వల్ల అత్యధిక లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో వారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.   

శుక్రుడు నక్షత్ర సంచారం చేయడం కారణంగా మేష రాశి వారికి బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ప్రేమ జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తాయి. భాగస్వాముల మధ్య మంచి ఒప్పందాలు జరుగుతాయి. దీని కారణంగా వ్యాపారాలు మరింత మెరుగుపడతాయి. ఇక వైవాహిక జీవితంలో భాగస్వామి మీపై మంచి ప్రేమను చూపెడుతుంది. ఆర్థిక రంగంలో ఈ సమయంలో బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. 

వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ప్రేమ సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. భాగస్వామితో కలిసి మంచి శృంగార జీవితాన్ని గడుపుతారు. అలాగే స్నేహితుల సపోర్టు లభించి అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. వీరు ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందే అవకాశాలున్నాయి.  

మకర రాశి వారికి సెప్టెంబర్ మూడవ తేదీ నుంచి అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరు ఈ సమయం తర్వాత పెళ్లిళ్లు చేసుకునే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. వివాహితులకు వ్యక్తిగత జీవితంలో మంచి మార్పులు వస్తాయి. అలాగే భార్యాభర్తల మధ్య ఉన్న సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి వ్యాపారాలు సక్రమంగా సాగుతాయి. 

మీన రాశి వారికి ప్రేమ సంబంధమైన అంశాల్లో అనేక మార్పులు వస్తాయి. ముఖ్యంగా ఒంటరి జీవితం గడుపుతున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరు త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకునే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే వీరికి నిశ్చితార్థాలు కూడా జరుగుతాయి. ఒంటరిగా ఉన్న వ్యక్తులకు ప్రేమ జీవితం ప్రారంభమవుతుంది. ఎలాంటి పనులు చేసిన వీరు అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు.

