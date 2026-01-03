English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Jupiter Transit: బృహస్పతి మహా అద్భుతం.. దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్న ఈ రాశుల వారు ధనవంతులు కాబోతున్నారు..

Jupiter Transit: బృహస్పతి మహా అద్భుతం.. దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్న ఈ రాశుల వారు ధనవంతులు కాబోతున్నారు..

Jupiter Transit Effect On Zodiac: 2026 సంవత్సరంలో బృహస్పతి ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు పొందే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. మకర రాశి వారికి ఈ సమయంలో చాలా మేలు జరుగుతుంది. 

Jupiter Transit Effect On Zodiac: తొమ్మిది గ్రహాల్లో అత్యంత శుభగ్రహంగా పేరు ఉన్న వాటిల్లో బృహస్పతి ఒకటి.. ఈ గ్రహాన్ని చాలా శుభప్రదమైన గ్రహంగా చెప్పుకుంటారు. దీనిని తెలివితేటలు ఆదాయం వైవాహిక జీవితం విజయానికి సూచికగా భావిస్తారు. అందుకే ఈ గ్రహం శుభస్థానంలో ఉంటే దేనికి లోటు ఉండదు. అంతేకాకుండా ధనవంతులు కూడా అయ్యే అవకాశాలుంటాయి. కాబట్టి ఈ గ్రహాన్ని శక్తివంతమైన గ్రహంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు.
1 /6

జాతకంలో బృహస్పతి గ్రహం బలమైన స్థితిలో ఉంటే కెరీర్ పురోగతి, ఆర్థిక శ్రేయస్సు, ధన లాభాలు లభిస్తూ ఉంటాయి. మరోవైపు ఈ గ్రహం జాతకంలో అశుభ స్థానంలో ఉంటే అనేక సమస్యలు వచ్చి పడతాయి. ఆర్థిక నష్టాలు కలగడమే కాకుండా కుటుంబ సమస్యలు, వృత్తిపరమైన సమస్యల్లో కూడా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. 2026 సంవత్సరంలో బృహస్పతి మిధున రాశిలో సంచార దశలో ఉంది. అదేవిధంగా ఇటీవలే మిథున రాశిలోకి బుధుడు కూడా ప్రవేశించాడు. దీని కారణంగా ఈ రెండు గ్రహాలు కలయిక జరిగింది. అయితే, వచ్చే మార్చి వరకు బృహస్పతి మిథున రాశిలో తిరోగమన స్థితిలోనే ఉంటాడు. 

2 /6

జాతకంలో బృహస్పతి ఆరవ స్థానంలో లేదా ఎనిమిదవ స్థానంలో, 12వ స్థానంలో ఉంటే ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారైతే ఊహించని ధన లాభాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా ఆకస్మిక లాభాలు కూడా కలుగుతూ ఉంటాయి. అయితే, ఈ సమయంలో అత్యధిక లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో వారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

3 /6

మకర రాశి వారికి ఆరవ స్థానంలో బృహస్పతి సంచార దశలో ఉన్నాడు. దీని కారణంగా ఈ రాశుల వారికి దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా జీవితంలో సంక్షోభం కూడా ముగిసిపోయే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఏవైనా గత కొన్ని ఏళ్ల నుంచి వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. మానసిక ఒత్తిడి కూడా పూర్తిగా తగ్గుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.  

4 /6

వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు బృహస్పతి సంచారంతో ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక లాభాలు పొందగలిగే అవకాశాలున్నాయి. నిలిచిపోయిన పనులు కూడా పూర్తి అవుతాయి. పరిశోధనా లేదా రహస్య విషయాల్లో వీరు విజయాలు సాధించగలుగుతారు. పూర్వీకుల ఆస్తులు కూడా పొంది అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం పొందగలుగుతారు.. మానసిక ప్రశాంతత మెరుగుపడుతుంది.

5 /6

  కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు చాలాకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. ముఖ్యంగా వీరు విదేశీ ప్రయాణాలు కూడా చేయగలిగే అవకాశాలున్నాయి. కోర్టు వ్యవహారాల్లో విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అలాగే శత్రు బాధ నుంచి కూడా ఉపశమనం కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా కెరీర్ పరంగా గొప్ప విజయాల సాధించగలుగుతారు. అలాగే పెండింగ్లో ఉన్న కొన్ని పనులు కూడా సులభంగా పూర్తి అవుతాయి.  

6 /6

Guru Transit Guru Transit Effect Guru Transit Zodiac Guru Transit News Guru Transit 2024 To 2026

Next Gallery

Chanakya Niti: ఎక్కడ నెగ్గాలో కాదు.. ఈ 5 పరిస్థితుల్లో తగ్గకపోతే మీరు తీవ్రంగా నష్టపోతారంటున్న చాణక్యుడు..