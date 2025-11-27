English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Modi Govt: మీ బ్యాంకు ఖాతాలో రూపాయి లేకున్నా రూ. 10వేలు జమ .. గుడ్ న్యూస్ చెప్పి ప్రధాని మోదీ.. !!

Modi Govt: మీ బ్యాంకు ఖాతాలో రూపాయి లేకున్నా రూ. 10వేలు జమ .. గుడ్ న్యూస్ చెప్పి ప్రధాని మోదీ.. !!

Modi Govt: జన్ ధన్ యోజన ద్వారా ప్రతి భారతీయుడు జీరో బ్యాలెన్స్‌తో బ్యాంక్ ఖాతా తెరవవచ్చు. ఖాతాలో డబ్బు లేకపోయినా  రూ. 10,000 వరకు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. RuPay కార్డ్ ద్వారా రూ. 2 లక్షల బీమా రక్షణ లభిస్తుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో BC/బ్యాంక్ మిత్రా ఏజెంట్లు సేవలు అందిస్తారు. ఖాతాదారులు DBT, జీవన్ జ్యోతి, సురక్ష, అటల్ పెన్షన్, ముద్రా లోన్ వంటి పథకాలకు ఆటోమేటిక్ అర్హులు అవుతారు.
1 /5

 భారత ప్రధానిగా నరేంద్రమోదీ బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచి దేశంలో ఆర్థిక సౌకర్యాలను విస్తరించేందుకు అనేక స్కీములను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నారు. ఆ స్కీముల్లో ఒకటి ప్రధాన మంత్రి జన్ ధన్ యోజన. ఈ స్కీము ప్రధానంగా పేద వర్గాల ప్రజలను లక్ష్యంగా తీసుకుని.. ప్రతి భారతీయుడికి బ్యాంకింగ్ సేవలు అందించాలన్న ఉద్దేశ్యంతో రూపొంచింది మోదీ ప్రభుత్వం 

2 /5

జన్ ధన్ యోజన కింద, బేసిక్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ డిపాజిట్ ఖాతాలు (BSBDA) అత్యంత ప్రజాదరణ పొందాయి. ఈ ఖాతాలను తెరవడానికి కనీస బ్యాలెన్స్ అవసరం లేదు. వినియోగదారులు నెలకు నాలుగు సార్లు ఫ్రీగా విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు.  లావాదేవీలు బ్యాంక్ బ్రాంచ్, ATM లేదా బ్యాంకింగ్ ఏజెంట్లు (BC/బ్యాంక్ మిత్రా) ద్వారా చేయవచ్చు.

3 /5

అత్యంత ప్రత్యేక విషయం ఏమిటంటే, ఖాతాదారులు బ్యాంక్ ఖాతాలో డబ్బు లేకపోయినా రూ. 10,000 వరకు ఓవర్‌డ్రాఫ్ట్ (OD) సౌకర్యాన్ని పొందగలరు. అంటే అత్యవసర సమయంలో కూడా వారు అవసరమైన నిధులను తక్షణమే విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. అదనంగా ఖాతాతో చేర్చిన RuPay డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా రూ. 2 లక్షల వరకు ప్రమాద బీమా రక్షణ కూడా లభిస్తుంది. ఇది సాధారణ ప్రజలకు ఆర్థిక భద్రతను అందిస్తుంది.

4 /5

జన్ ధన్ ఖాతాదారులు ప్రత్యేకంగా గ్రామీణ,  రిమోట్ ప్రాంతాల్లో, బ్యాంకింగ్ సేవలకు సులభంగా ప్రాప్తి పొందేలా, బిజినెస్ కరస్పాండెంట్లు (BCs) లేదా బ్యాంక్ మిత్రా ఏజెంట్లు నియమించారు. వీరు డిపాజిట్, విత్ డ్రా , బ్యాలెన్స్ తనిఖీ,  మినీ-స్టేట్‌మెంట్ వంటి సేవలను అందిస్తారు. దీనివల్ల, గతంలో బ్యాంకింగ్ సేవలకు చేరలేని లక్షలాది ప్రజలకు సేవలు  చేరువవుతాయి. 

5 /5

తద్వారా జన్ ధన్ ఖాతాదారులు అనేక ప్రభుత్వ పథకాలకు ఆటోమేటిక్ అర్హులు అవుతారు. వాటిలో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ (DBT), ప్రధాన మంత్రి జీవన్ జ్యోతి బీమా యోజన, ప్రధాన మంత్రి సురక్ష బీమా యోజన, అటల్ పెన్షన్ యోజన, ముద్రా లోన్ వంటి పథకాలు ఉన్నాయి. జన్ ధన్ యోజన ప్రతి భారతీయుడికి ఆర్థిక సౌకర్యం, అత్యవసర సమయంలో నగదు అందుబాటును,  బీమా రక్షణను కలిగించే సమగ్ర పథకంగా అందుబాటులో ఉంది.

bank account holder Insurance Cover Bank News modi gov yojana PMJDY JanDhanYojana ZeroBalanceAccount OverdraftFacility RuPayCard FinancialInclusion

Next Gallery

Mini Projector Discount Offer: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ. 1,529కే పోర్టబుల్ ప్రొజెక్టర్‌.. అబ్బబ్బ ఫీచర్స్‌ అదుర్స్!