No cinema Halls in country:35 ఏళ్ల పాటు సినిమా హాళ్లు లేని దేశం.. అక్కడ షూట్ అయిన 2 భారతీయ సినిమాలు ఇవే..!

No cinema Halls in country: ఆ దేశంలో 35 యేళ్లు పాటు అసలు సినిమా హాళ్లే లేవు. అక్కడ మతపరమైన నియమాల కారణంగా అక్కడ థియేటర్స్ ను 35 యేళ్లు పాటు బ్యాన్ చేసింది.ప్రస్తుతం అక్కడ థియేటర్స్ తో పాటు ఎంటర్టైర్మెంట్ కు సంబంధించిన అన్ని సదుపాయాలతో అలరారుతుంది
35 Years Ban this country: 35 యేళ్ల పాటు సినిమా హాళ్లను నిషేధించిన ఈ దేశం గురించి తెలిస్తే మీరు నిజంగానే ఆశ్చర్యపోతారు. ముఖ్యంగా ప్రజల కోసం సినిమా హాల్ ఉండకూడదని ఈ దేశం మతపరమైన కొన్ని ఒత్తిడిలను ఎదుర్కొంది. ప్రజల కోసం సినిమా హాల్ లేని దేశం.. సౌదీ అరేబియా ఇస్లామిక్ మత పరమైన దేశం, ఇక్కడ 1980లలో మతపరమైన ఆందోళనలు, కొన్ని మతపరమైన ఆంక్షల తర్వాత సినిమాలు, థియేటర్స్ పై నిషేధం విధించింది. ఖోబార్లో ఒకే ఒక్క IMAX థియేటర్ ఉండేది. అయితే, 1983 నుండి 2018 వరకు సౌదీ అరేబియాలో సినిమా హాళ్లు లేనే లేవు. 35 యేళ్లు సుధీర్ఘ నిషేధాన్ని ఎదుర్కొన్న తర్వాత, సౌదీ అరేబియాలో మొదటి సినిమా హాల్ 2018 ఏప్రిల్ 18న రియాద్లో ప్రారంభమైంది. (pic courtesy: freepik, representational use only)
సౌదీలో సినిమా లైసెన్స్.. 2017లో, సౌదీ అరేబియాలోని ఆడియో విజువల్ మీడియా జనరల్ కమిషన్ కు సంబంధించిన డైరెక్టర్ల బోర్డు.. రాజ్యంలో సినిమా హాళ్లను తెరవాలనుకునే వారికి లైసెన్సులు జారీ చేయడానికి అంగీకరించింది. 2030 నాటికి, సౌదీ అరేబియాలో 300కి పైగా థియేటర్లు, 2,000కి పైగా సినిమా స్క్రీన్లు ఉండేలా ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. (pic courtesy: uae.voxcinemas.com)
సినిమా హాళ్లను ఎందుకు నిషేధించారు? ఇస్లామిక్ మత గురువులు సినిమాలనేవి మత పరంగా మనకు వ్యతిరేకమైనవిగా పేర్కొన్నారు. సినిమా మతంపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుందని చెప్పారు. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో స్త్రీ పురుషులు కలిసి సినిమాలు చూడకూడదనే నిషేధాజ్ఞలు ఉండేవి. 1970ల చివర్లో 80ల ప్రారంభంలో సంప్రదాయవాదం మత గురువుల ఒత్తిడితో థియేటర్స్ పై నిషేధం విధించబడింది. 1979లో మక్కాలోని గ్రాండ్ మసీదును స్వాధీనం చేసుకోవడంతో సహా, ప్రభుత్వం అన్ని సినిమా థియేటర్లను మూసివేసింది. అయితే, ఉదారవాద విధానం, ఆధునీకరణపై దృష్టి సారించిన యువరాజు మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ విజన్ 20230లో భాగంగా ఈ నిషేధాన్ని ఎత్తివేశారు. (Free Pic)
సౌదీ సినిమాలో సెన్సార్షిప్.. సౌదీ అరేబియా సినిమా, అది స్థానికంగా నిర్మించినా.. ఇతర విదేశీ చిత్రాలైనా.. అక్కడ ప్రభుత్వం నియమించిన సౌదీ సెన్సార్షిప్ నిబంధనలకు లోబడి ఉండాల్సిందే. భారత్ లో జరిగే సెన్సార్ కాకుండా.. ఇక్కడ ఏ భాష సినిమా అయినా.. సెపరేట్ గా సెన్సార్ కావాల్సిందే. (courtesy : Free Pic )
మొదటి సౌదీ చిత్రం ఏది? హసన్ అల్-ఘనిమ్ లీడ్ రోల్లో నటించిన 'అల్-థుబాబ్' (Al-Thubab) చిత్రం 1950లో నిర్మించబడింది. అయితే, 2006లో విడుదలైన 'కీఫ్ అల్-హల్?' (Keif al-Hal?) చిత్రాన్ని సౌదీ అరేబియా యొక్క మొదటి చిత్రంగా చెబుతున్నారు. (pic courtesy: cinema poster)
సౌదీ అరేబియాలో చిత్రీకరించబడిన భారతీయ సినిమాలు 2018లో సినిమా నిషేధాన్ని ఎత్తివేసిన తర్వాత.. సౌదీ అరేబియాలో విడుదలైన మొదటి భారతీయ చిత్రంగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. రజనీకాంత్ నటించిన తమిళ చిత్రం 'కాలా' (Kaala) చిత్రం రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. (pic courtesy: cinema poster)
షారుఖ్ ఖాన్ నటించిన 'డంకీ' (Dunki - 2023) చిత్రం యొక్క ఒక షెడ్యూల్ సౌదీ అరేబియాలోని NEOM ప్రాంతంలో పిక్చరైజ్ చేశారు. ఆ ప్రదేశంలో చిత్రీకరణ జరుపుకున్న మొదటి బాలీవుడ్ చిత్రంగా రికార్డుల్లో నిలిచింది. (pic courtesy: cinema poster)